Власти Албании отменили безвиз гражданам России: детали

Гражданка РФ держит российский паспорт. Фото: Unsplash

Албания упразднила сезонный безвиз для граждан России. Поэтому россияне, желающие попасть в Албанию, вынуждены оформлять визу в соответствии с целью поездки.

Об этом сообщает посольство Албании в России.

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Поправки к постановлению албанского правительства №858 вступили в силу в четверг, 20 апреля. С этого момента Албания не будет принимать российских граждан без виз даже в туристический период.

"Посольство Республики Албания в России информирует, что в соответствии с поправками Совета министров Республики Албания от 20.04.2023 года в постановлении № 858 от 29.12.2021 года отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации", — сообщили в албанском посольстве.

Раньше граждане России могли этого не делать в туристический сезон – таким образом Албания поощряла к туризму. Но сейчас, чтобы попасть в Албанию, россиянам придется оформлять и ждать визу в соответствии с целью поездки.

Напомним, что в Кремле пригрозили "соответствующими мерами" по посольству Украины в Москве после расторжения договора об аренде земли под российским посольством в Киеве.