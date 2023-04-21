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Власти Албании отменили безвиз гражданам России: детали

21 апреля 2023 17:01
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Власти Албании отменили безвиз гражданам России: детали
Гражданка РФ держит российский паспорт. Фото: Unsplash
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Албания упразднила сезонный безвиз для граждан России. Поэтому россияне, желающие попасть в Албанию, вынуждены оформлять визу в соответствии с целью поездки.

Об этом сообщает посольство Албании в России.

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Албания упразднила безвиз россиянам

Поправки к постановлению албанского правительства №858 вступили в силу в четверг, 20 апреля. С этого момента Албания не будет принимать российских граждан без виз даже в туристический период.

"Посольство Республики Албания в России информирует, что в соответствии с поправками Совета министров Республики Албания от 20.04.2023 года в постановлении № 858 от 29.12.2021 года отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации", — сообщили в албанском посольстве.

Раньше граждане России могли этого не делать в туристический сезон – таким образом Албания поощряла к туризму. Но сейчас, чтобы попасть в Албанию, россиянам придется оформлять и ждать визу в соответствии с целью поездки.

Напомним, что в Кремле пригрозили "соответствующими мерами" по посольству Украины в Москве после расторжения договора об аренде земли под российским посольством в Киеве.

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