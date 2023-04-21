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Влада Албанії скасувала безвіз громадянам Росії: деталі

21 квітня 2023 17:01
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Влада Албанії скасувала безвіз громадянам Росії: деталі
Громадянка РФ тримає російський паспорт. Фото: Unsplash
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Албанія скасувала сезонний безвіз для громадян Росії. Тому росіяни, які хочуть потрапити до Албанії, змушені оформляти візу відповідно до мети поїздки.

Про це інформує посольство Албанії в Росії.

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Поправки до постанови албанського уряду № 858 набули чинності у четвер, 20 квітня. Відтоді Албанія не прийматиме російських громадян без віз навіть у туристичний період.

"Посольство Республіки Албанія в Росії інформує, що відповідно до поправок Ради міністрів Республіки Албанія від 20.04.2023 року в постанові № 858 від 29.12.2021 року скасовується безвізовий режим для громадян Російської Федерації", — повідомили в албанському посольстві.

Раніше громадяни Росії могли цього не робити в туристичний сезон — таким чином Албанія заохочувала до туризму. Але зараз щоб потрапити до Албанії, росіянам доведеться оформляти та чекати на візу відповідно до мети поїздки.

Нагадаємо, що у Кремлі пригрозили "відповідними заходами" щодо посольства України в Москві після розірвання договору про оренду землі під російським посольством у Києві.

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