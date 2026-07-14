Движ. «Разгоны»: военные и ветераны создали юмористическое YouTube-шоу о фронте

Двіж: Розгони". Фото: ДВІЖ

"Двіж: Раозгони" — новое юмористическое YouTube-шоу, в котором военные и ветераны с помощью юмора делятся реальными историями со службы. Проект помогает пережить травматический опыт, объединяет военных и гражданских и разрушает стереотипы.

"Двіж: Разгони" — это юмористическое YouTube-шоу, созданное военными, в котором бойцы и ветераны без цензуры делятся реальными, смешными, а порой и абсурдными историями со службы и с фронта.

Ближайшие съемки состоятся 16 июля, билеты на них могут приобрести гражданские лица, а для военных вход бесплатный.

Это важный проект, ведь он помогает военным и ветеранам пережить пережитый опыт через юмор и найти поддержку среди своих.

В то же время он помогает гражданским лучше понять военных, увидеть их не только через призму войны, но и как людей со своими историями, переживаниями и самоиронией, становясь еще одним мостиком между военными и обществом, который формирует взаимопонимание и эмпатию.