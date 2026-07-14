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Військові запустили гумористичне шоу "Двіж: Розгони": історії з фронту без цензури

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 12:06
Двіж. Розгони: військові та ветерани створили гумористичне YouTube-шоу про фронт
"Двіж: Розгони". Фото: ДВІЖ

"Двіж: Розгони" — нове гумористичне YouTube-шоу, у якому військові та ветерани через гумор діляться реальними історіями зі служби. Проєкт допомагає проживати травматичний досвід, об'єднує військових і цивільних та руйнує стереотипи.

"Двіж: Розгони" — це гумористичне YouTube-шоу, створене військовими, у якому бійці та ветерани без цензури діляться реальними, смішними, а часом і абсурдними історіями зі служби та фронту.

Найближчі зйомки відбудуться 16 липня, туди можна придбати квитки цивільним, а для військових вхід безкоштовний.

Це важливий проєкт, адже він допомагає військовим і ветеранам проживати пережитий досвід через гумор та знаходити підтримку серед своїх.

Водночас він допомагає цивільним краще зрозуміти військових, побачити їх не лише через призму війни, а як людей зі своїми історіями, переживаннями й самоіронією, стаючи ще одним містком між військовими та суспільством, що формує взаєморозуміння та емпатію. 

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Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі
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