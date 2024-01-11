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Волонтеры передали пограничникам антидроновые комплексы

11 января 2024 16:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Волонтеры передали пограничникам антидроновые комплексы
Пограничник на службе. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Благотворительный фонд Вадима Столара закупил и передал представителям Госпогранслужбы системы для детекции и уничтожения врага беспилотников.

Такая информация обнародована в сюжете Новини.LIVE

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"Основной задачей нашего Фонда в сфере военной помощи всегда является сохранение жизней украинских бойцов, а также обеспечение их современным оборудованием и экипировкой. Поэтому мы продолжаем передавать на фронт все необходимое: от бронежилетов и тепловизоров до автомобилей, беспилотных летательных аппаратов и антидроновых комплексов", — подчеркнул Вадим Столар.

Антидроновые комплексы
Антидроновые комплексы для пограничников. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

Волонтер Наталья Приходько добавила подробности относительно самих аппаратов и их важности для фронта.

"Сегодня мы передаем украинским пограничникам комплексы для обнаружения и противодействия дронам. Это передовые устройства для радиоэлектронной борьбы со средними и малыми беспилотниками. В современной войне БпЛА стали значимым фактором, и, к сожалению, враг бесперебойно использует их. Поэтому нашим военным необходимо защищаться от этой угрозы и передаваемая командой Вадима Столара техника предназначена именно для таких ситуаций", — поделилась Наталья Приходько.

Волонтер
Волонтер и антидроновые комплексы. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

Бойцы высоко оценили РЭБ-принадлежности, переданные командой Вадима Столара

Пограничники указывают, что средства радиоэлектронной борьбы абсолютно необходимы для любой группы, которая отправляется выполнять боевые задания. Ведь они каждый день имеют дело с ударными БпЛА, которые массированно запускает противник.

Антидроновые комплексы
Антидроновые комплексы для пограничников. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара
Антидроновые комплексы
Антидроновые комплексы для пограничников. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

"Представители ВЧ, к которой я принадлежу, выражают благодарность Вадиму Столару за эти средства для проведения радиоэлектронной борьбы. Это не просто помощь и облегчение выполнения неотложных задач, а еще и шанс сохранить больше жизней наших военных", — отметил военнослужащий Государственной пограничной службы Украины под позывным "шум".

Напомним, что от вторжения России в Украину в феврале 2022 года украинские бойцы получили более полутысячи единиц специализированной техники и высокотехнологичного оборудования, а также около 50 тысяч единиц разнообразного военного снаряжения и экипировки от БФ Вадима Столара.

беспилотники
Украина
пограничники
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дроны
война в Украине
волонтерство

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