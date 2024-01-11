Волонтери передали прикордонникам антидронові комплекси

Прикордонник на службі. Фото: скриншот

Благодійний фонд Вадима Столара закупив й передав представникам Держприкордонслужби системи для детекції та знищення безпілотників ворога.

Таку інформацію оприлюднено у сюжеті Новини.LIVE

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"Основним завданням нашого Фонду у сфері військової допомоги завжди є збереження життів українських бійців, а також забезпечення їх сучасним обладнанням та екіпіруванням. Тому ми продовжуємо передавати на фронт усе необхідне: від бронежилетів та тепловізорів до автомобілів, безпілотних літальних апаратів і антидронових комплексів", — підкреслив Вадим Столар.

Антидронові комплекси для прикордонників. Фото: Благодійний фонд Вадима Столара

Волонтерка Наталія Приходько додала подробиці щодо самих апаратів та їхньої важливості для фронту.

"Сьогодні ми передаємо українським прикордонникам комплекси для виявлення та протидії дронам. Це передові пристрої для радіоелектронної боротьби з середніми та малими безпілотниками. У сучасній війні БПЛА стали значущим чинником, і, на жаль, ворог безперебійно використовує їх. Тому нашим військовим необхідно захищатися від цієї загрози, і передавана командою Вадима Столара техніка призначена саме для таких ситуацій", — поділилася Наталія Приходько.

Волонтер та антидроннові комплекси. Фото: Благодійний фонд Вадима Столара

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Прикордонники вказують, що засоби радіоелектронної боротьби є абсолютно необхідними для будь-якої групи, яка вирушає виконувати бойові завдання. Адже вони щодня мають справу з ударними БпЛА, які масовано запускає противник.

Антидронові комплекси для прикордонників. Фото: Благодійний фонд Вадима Столара

Антидронові комплекси для прикордонників. Фото: Благодійний фонд Вадима Столара

"Представники ВЧ, до якої я належу, висловлюють вдячність Вадиму Столару за ці засоби для проведення радіоелектронної боротьби. Це не просто допомога й полегшення виконання нагальних завдань, а ще й шанс зберегти більше життів наших військових", — зазначив військовослужбовець Державної прикордонної служби України під позивним "Шум".

Нагадаємо, що взагалі від вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року українські бійці отримали понад пів тисячі одиниць спеціалізованої техніки та високотехнологічного обладнання, а також близько 50 тисяч одиниць різноманітного військового спорядження та екіпірування від БФ Вадима Столара.