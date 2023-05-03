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Волонтеры проведут благотворительный розыгрыш BOOMBOX, чтобы собрать средства на пикапы для ВСУ

3 мая 2023 16:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Волонтеры проведут благотворительный розыгрыш BOOMBOX, чтобы собрать средства на пикапы для ВСУ
Музыкальная колонка Javelin, которую можно приобрести на аукционе. Фото: благотворительный фонд "Фонд Орбита Украины"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Волонтеры организовали благотворительный аукцион BOOMBOX с целью собрать три млн грн, чтобы закупить пикапы для 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и 66-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Участником аукциона может стать любой желающий.

Об этом сообщили в благотворительном фонде "Фонд Орбита Украины".

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Какие лоты будут разыгрывать на аукционе

Для розыгрыша подготовили уникальные лоты. Первый — музыкальная колонка, которую создал звукорежиссер Богдан Пидопригора, служащий сейчас в ВСУ.

Колонка была сделана из тубуса противотанкового ракетного комплекса Javelin, из которого был подбит вражеский танк во время контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении. Отсюда колонка получила название JVL.

"Из этого Javelin был подбит вражеский танк во время контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении. Ребята передали его нам, а мы решили создать из него такую музыкальную колонку, которой еще не было. Мечтаю, чтобы украинские песни из этой колонки раздались на землях деоккупированного украинского Донбасса", — комментирует один из инициаторов благотворительного аукциона Николас Мачарашвили.

Богдан Пидопригора добавляет, что колонку собирать с Javelin втрое приятнее, когда знаешь, что им был сожжен танк оккупантов.

аукцион
Музыкальная колонка Javelin, которую можно приобрести на аукционе. Фото: благотворительный фонд "Фонд Орбита Украины"
аукцион
Музыкальная колонка из Javelin в руках военного. Фото: благотворительный фонд "Фонд Орбита Украины"

Второй лот — это журнальный стол, также сделанный из Javelin.

аукцион
Журнальный стол с контейнера Javelin. Фото: благотворительный фонд "Фонд Орбита Украины"
аукцион
Журнальный стол с контейнера Javelin. Фото: благотворительный фонд "Фонд Орбита Украины"

Еще несколько лотов будут добавлены впоследствии.

Добавим, что партнером розыгрыша стал благотворительный фонд "Фонд Орбита Украины", который с начала полномасштабной войны к основному направлению деятельности — поддержке медицинских учреждений — добавил помощь подразделениям ВСУ.

Что известно о 93 и 66 бригадах

Сейчас 93 ОМБ и 66 ОМБ стоят на передовом, на самых тяжелых участках фронта — Бахмутском и Лиманском направлениях. Став участником аукциона, вы поможете сделать настоящий BOOM врагам, ступившим на украинскую землю.

Подробнее о команде розыгрыша и имеющихся лотах читайте здесь.

Напомним, во время благотворительного аукциона в поддержку Вооруженных сил Украины в марте фотография "Генерал Валерий Залужный в Верховной Раде Украины" с автографом Главнокомандующего ВСУ была продана за 83 800 грн.

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