Волонтери проведуть благодійний розіграш BOOMBOX, щоб зібрати кошти на пікапи для ЗСУ

Музична колонка із Javelin, яку можна придбати на аукціоні в руках військового. Фото: благодійний фонд "Фундація Орбіта України"

Волонтери організували благодійний аукціон BOOMBOX з метою зібрати три млн грн, аби закупити пікапи для 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та 66 окремої механізованої бригади Збройних сил України. Учасником аукціону може стати кожен охочий.

Про це повідомили у благодійному фонді "Фундація Орбіта України".

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Які лоти будуть розігрувати на аукціоні

Для розіграшу підготували унікальні лоти. Перший — музична колонка, яку створив звукорежисер Богдан Підопригора, який наразі служить в ЗСУ. Колонка була зроблена з тубуса протитанкового ракетного комплексу Javelin, з якого був підбитий ворожий танк під час контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку. Звідси колонка отримала назву JVL.

"З цього Javelin був підбитий ворожий танк під час контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку. Хлопці передали його нам, а ми вирішили створити з нього таку музичну колонку, якої ще не було. Мрію, щоб українські пісні з цієї колонки залунали на землях деокупованого українського Донбасу", — коментує один з ініціаторів благодійного аукціону Ніколас Мачарашвілі.

Богдан Підопригора додає, що колонку збирати з Javelin втричі приємніше, коли знаєш, що ним був спалений танк окупантів.

Музична колонка із Javelin, яку можна придбати на аукціоні. Фото: благодійний фонд "Фундація Орбіта України"

Музична колонка із Javelin у руках військового. Фото: благодійний фонд "Фундація Орбіта України"

Другий лот — це журнальний стіл, також зроблений з Javelin.

Журнальний стіл із контейнера Javelin. Фото: благодійний фонд "Фундація Орбіта України"

Журнальний стіл із контейнера Javelin. Фото: благодійний фонд "Фундація Орбіта України"

Ще декілька лотів будуть додані згодом.

Партнером розіграшу став благодійний фонд "Фундація Орбіта України", який з початку повномасштабної війни до основного напряму діяльності — підтримки медичних закладів — додав допомогу підрозділам ЗСУ.

Що відомо про 93 та 66 бригади

Зараз 93 ОМБ та 66 ОМБ стоять на передовій, на найважчих ділянках фронту — Бахмутському та Лиманському напрямках. Ставши учасником аукціону — ви допоможете зробити справжній BOOM ворогам, що ступили на українську землю.

Докладніше про команду розіграшу та наявні лоти читайте тут.

Нагадаємо, під час благодійного аукціону на підтримку Збройних сил України у березні, фотографія "Генерал Валерій Залужний у Верховній Раді України" з автографом Головнокомандувача ЗСУ була продана за 83 800 грн.