Волонтеры изготовили лампы из отстрелянных гильз систем ПВО

Светильник, изготовленный из отстреляной гильзы системы ПВО. Фото: YOD Group.

Downed Drone — лимитированная серия из 40 портативных ламп, изготовленных из отстрелянных гильз одной из систем ПВО. Каждая штука имеет уникальный номер и глубокий смысл. Их изготовили дизайнеры-волонтеры, чтобы открыть благотворительный сбор.

Об этом сообщает YOD Group.

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Главной целью благотворительного сбора является экипировка на передовую роту ударных беспилотников 38 бригады морской пехоты.

"Это такие суперлюди с дронами, которые перемещаются по линии фронта, далеко видят и делают врагам беду. Полностью новая структура аэроразведки, собранная из опытных бойцов, которым мы помогали последние полтора года. В этот раз они идут за победой", — говорится в сообщении.

Что именно нужно ВСУ

В списке насущных нужд 5 бусов, 2 внедорожника, зарядные станции и портативные жесткие диски. Мы посчитали, пробили где дешевле и составили смету на 45 тысяч долларов.

Светильник, изготовленный из отстреляной гильзы системы ПВО. Фото: YOD Group.

Как принять участие в благотворительности

Для того чтобы присоединиться к сбору, необходимо пожертвовать 40 000 гривен и получить от организаторов один из уникальных светильников Downed Drone.

"Это символический подарок для друзей Украины. Дело с мощной историей. Лампа, которая станет украшением вашего рабочего стола, или барной стойки в заведении. Другая опция – просто забросить любую сумму нам на банке. Это отдельно от темы с лампами, но также важно. Каждый вклад ценен!" – заявили организаторы.

Напомним, ранее мы писали, что экологическая и гуманитарная катастрофы на юге Украины, которые вызвали подрыв оккупантами Каховской ГЭС, объединил украинцев еще сильнее. В Херсонскую область каждый час отправляют тонны гуманитарной помощи . Свой вклад внесла и певица Тина Кароль.