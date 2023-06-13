Волонтеры изготовили лампы из отстрелянных гильз систем ПВО
Downed Drone — лимитированная серия из 40 портативных ламп, изготовленных из отстрелянных гильз одной из систем ПВО. Каждая штука имеет уникальный номер и глубокий смысл. Их изготовили дизайнеры-волонтеры, чтобы открыть благотворительный сбор.
Об этом сообщает YOD Group.
Лампы из части ПВО
Главной целью благотворительного сбора является экипировка на передовую роту ударных беспилотников 38 бригады морской пехоты.
"Это такие суперлюди с дронами, которые перемещаются по линии фронта, далеко видят и делают врагам беду. Полностью новая структура аэроразведки, собранная из опытных бойцов, которым мы помогали последние полтора года. В этот раз они идут за победой", — говорится в сообщении.
Что именно нужно ВСУ
В списке насущных нужд 5 бусов, 2 внедорожника, зарядные станции и портативные жесткие диски. Мы посчитали, пробили где дешевле и составили смету на 45 тысяч долларов.
Как принять участие в благотворительности
Для того чтобы присоединиться к сбору, необходимо пожертвовать 40 000 гривен и получить от организаторов один из уникальных светильников Downed Drone.
"Это символический подарок для друзей Украины. Дело с мощной историей. Лампа, которая станет украшением вашего рабочего стола, или барной стойки в заведении. Другая опция – просто забросить любую сумму нам на банке. Это отдельно от темы с лампами, но также важно. Каждый вклад ценен!" – заявили организаторы.
Напомним, ранее мы писали, что экологическая и гуманитарная катастрофы на юге Украины, которые вызвали подрыв оккупантами Каховской ГЭС, объединил украинцев еще сильнее. В Херсонскую область каждый час отправляют тонны гуманитарной помощи . Свой вклад внесла и певица Тина Кароль.