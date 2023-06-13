Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow Волонтери виготовили лампи із відстріляних гільз систем ППО arrow

Волонтери виготовили лампи із відстріляних гільз систем ППО

13 червня 2023 15:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Волонтери виготовили лампи із відстріляних гільз систем ППО
Світильник, виготовлений із відстріляно гільзи системи ППО. Фото: YOD Group.
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Downed Drone — лімітована серія з 40 портативних ламп, як були виготовлені із відстріляних гільз однієї з систем ППО. Кожна штука має унікальний номер та глибокий сенс. Їх виготовили дизайнери-волонтери, щоб відкрити благодійний збір.

Про це повідомляє YOD Group.   

Читайте також:

Лампи із частини ППО

Головною метою благодійного збору є екіпірування на передову роту ударних безпілотників 38 Бригади морської піхоти.

"Це такі суперлюди з дронами, що переміщуються лінією фронту, далеко бачать та роблять ворогам лихо. Повністю нова структура аеророзвідки, зібрана з досвідчених бійців, яким ми допомагали останні півтора роки. Цього разу вони йдуть за перемогою", — йдеться в повідомленні.

Що саме потрібно ЗСУ

У списку нагальних потреб п'ять бусів, два позашляховики, зарядні станції та портативні жорсткі диски. Ми порахували, пробили, де дешевше, і склали кошторис на 45 тисяч доларів.

Світильник, виготовлений із відстріляно гільзи системи ППО. Фото: YOD Group.

Як взяти участь у благодійності

Для того, щоб долучитися до збору, необхідно пожертвувати 40 тисяч гривень та отримати від організаторів один із унікальних світильників Downed Drone.

"Це символічний подарунок для друзів України. Річ з потужною історією. Лампа, яка стане окрасою вашого робочого столу або барної стійки у закладі. Інша опція — просто закинути будь-яку суму нам на банку. Це окремо від теми з лампами, але також важливо. Кожен внесок цінний!" — заявили організатори.

Нагадаємо, раніше ми писали, що екологічна та гуманітарна катастрофи на півдні України, які спричинив підрив окупантами Каховської ГЕС, об’єднав українців ще сильніше. В Херсонську область щогодини відправляють тонни гуманітарної допомоги. Свій вклад зробила й співачка Тіна Кароль.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB