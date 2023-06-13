Волонтери виготовили лампи із відстріляних гільз систем ППО

Світильник, виготовлений із відстріляно гільзи системи ППО. Фото: YOD Group.

Downed Drone — лімітована серія з 40 портативних ламп, як були виготовлені із відстріляних гільз однієї з систем ППО. Кожна штука має унікальний номер та глибокий сенс. Їх виготовили дизайнери-волонтери, щоб відкрити благодійний збір.

Про це повідомляє YOD Group.

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Головною метою благодійного збору є екіпірування на передову роту ударних безпілотників 38 Бригади морської піхоти.

"Це такі суперлюди з дронами, що переміщуються лінією фронту, далеко бачать та роблять ворогам лихо. Повністю нова структура аеророзвідки, зібрана з досвідчених бійців, яким ми допомагали останні півтора роки. Цього разу вони йдуть за перемогою", — йдеться в повідомленні.

Що саме потрібно ЗСУ

У списку нагальних потреб п'ять бусів, два позашляховики, зарядні станції та портативні жорсткі диски. Ми порахували, пробили, де дешевше, і склали кошторис на 45 тисяч доларів.

Світильник, виготовлений із відстріляно гільзи системи ППО. Фото: YOD Group.

Як взяти участь у благодійності

Для того, щоб долучитися до збору, необхідно пожертвувати 40 тисяч гривень та отримати від організаторів один із унікальних світильників Downed Drone.

"Це символічний подарунок для друзів України. Річ з потужною історією. Лампа, яка стане окрасою вашого робочого столу або барної стійки у закладі. Інша опція — просто закинути будь-яку суму нам на банку. Це окремо від теми з лампами, але також важливо. Кожен внесок цінний!" — заявили організатори.

Нагадаємо, раніше ми писали, що екологічна та гуманітарна катастрофи на півдні України, які спричинив підрив окупантами Каховської ГЕС, об’єднав українців ще сильніше. В Херсонську область щогодини відправляють тонни гуманітарної допомоги. Свій вклад зробила й співачка Тіна Кароль.