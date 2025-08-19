В Ровно создали первый в Украине инклюзивный маршрут — фото

Жители Ровно на открытии инклюзивного маршрута. Фото: пресс-служба

В понедельник, 18 августа, в Ровно официально открыли Inclusivity Route — это 1,5 км безбарьерного пространства, который объединил ключевые локации города, сделав их максимально доступными для ветеранов и маломобильных групп населения. Проект реализовали полностью за средства доноров.

В Ровно появился первый инклюзивный маршрут

Маршрут соединил Центр предоставления административных услуг со всеми сервисами, областную военную администрацию, бизнес-коворкинг для ветеранов, а также центральную улицу Симона Петлюры. Новый участок реализован в рамках национальной инициативы "Движение без барьеров", в которой Ровно стало пилотным городом.

Жители Ровно протестовали новый маршрут. Фото: пресс-служба

Инициатором проекта стал предприниматель и филантроп Никита Плясов, основатель благотворительного фонда "Корабль помощи". Строительство маршрута профинансировали частные инвесторы, тогда как власти города Ровно взяли на себя замену дорожного покрытия, озеленение и благоустройство прилегающих территорий.

Сегодня в Украине насчитывается почти 100 тысяч протезированных военных и более 2,7 миллиона человек с инвалидностью, по данным НСЗУ и Министерства социальной политики. Для них архитектурные и инфраструктурные барьеры остаются ежедневными трудностями.

Часть инклюзивного маршрута в Ровно. Фото: пресс-служба

Разработчики ровенского маршрута вдохновлялись опытом Дании, Швейцарии и Нидерландов, где подобные решения давно стали частью городского планирования. В Ровно создали продуманный городской коридор, в котором каждый элемент — от тактильной плитки до пониженных бордюров — направлен на удобство и безопасность для всех жителей.

В рамках первой очереди проекта было:

расширены пешеходные зоны, снижены бордюры, обустроены повышенные переходы, заменено дорожное покрытие;

проложено 3000 м² новой брусчатки;

вывезено 1000 тонн мусора и старого асфальта;

поднято 33 люка и заменено 400 бордюров;

подготовлено 14 клумб и 22 лунки для высадки деревьев;

тактильной плиткой выложено 17 пешеходных переходов;

в ЦНАПе и бизнес-коворкинге установлены современные сенсорные терминалы для удобного доступа к информации.

Инклюзивный маршрут в Ровно. Фото: пресс-служба

Городские власти и инвесторы намерены продолжать развитие инклюзивного маршрута. В частности, планируется ремонт тротуаров на улице Симона Петлюры, обустройство паркомест для людей с инвалидностью, обновление системы водоотведения на участке от улицы Кавказской до Соборной, модернизация двух остановок общественного транспорта "улица Симона Петлюры" на проспекте Мира с одновременным ремонтом подходов к ним.

Презентация инклюзивного маршрута. Фото: пресс-служба

В целом первая очередь Inclusivity Route будет иметь длину около 4,5 км. Она соединит главные объекты города - площадь Независимости, Центр предоставления административных услуг, областную администрацию, а также детские и взрослые городские больницы.

