В Ровно создали первый в Украине инклюзивный маршрут — фото

Впервые в Украине — в Ровно запустили инклюзивный маршрут
В понедельник, 18 августа, в Ровно официально открыли Inclusivity Route — это 1,5 км безбарьерного пространства, который объединил ключевые локации города, сделав их максимально доступными для ветеранов и маломобильных групп населения. Проект реализовали полностью за средства доноров.
В Ровно появился первый инклюзивный маршрут
Маршрут соединил Центр предоставления административных услуг со всеми сервисами, областную военную администрацию, бизнес-коворкинг для ветеранов, а также центральную улицу Симона Петлюры. Новый участок реализован в рамках национальной инициативы "Движение без барьеров", в которой Ровно стало пилотным городом.
Инициатором проекта стал предприниматель и филантроп Никита Плясов, основатель благотворительного фонда "Корабль помощи". Строительство маршрута профинансировали частные инвесторы, тогда как власти города Ровно взяли на себя замену дорожного покрытия, озеленение и благоустройство прилегающих территорий.
Сегодня в Украине насчитывается почти 100 тысяч протезированных военных и более 2,7 миллиона человек с инвалидностью, по данным НСЗУ и Министерства социальной политики. Для них архитектурные и инфраструктурные барьеры остаются ежедневными трудностями.
Разработчики ровенского маршрута вдохновлялись опытом Дании, Швейцарии и Нидерландов, где подобные решения давно стали частью городского планирования. В Ровно создали продуманный городской коридор, в котором каждый элемент — от тактильной плитки до пониженных бордюров — направлен на удобство и безопасность для всех жителей.
В рамках первой очереди проекта было:
- расширены пешеходные зоны, снижены бордюры, обустроены повышенные переходы, заменено дорожное покрытие;
- проложено 3000 м² новой брусчатки;
- вывезено 1000 тонн мусора и старого асфальта;
- поднято 33 люка и заменено 400 бордюров;
- подготовлено 14 клумб и 22 лунки для высадки деревьев;
- тактильной плиткой выложено 17 пешеходных переходов;
- в ЦНАПе и бизнес-коворкинге установлены современные сенсорные терминалы для удобного доступа к информации.
Городские власти и инвесторы намерены продолжать развитие инклюзивного маршрута. В частности, планируется ремонт тротуаров на улице Симона Петлюры, обустройство паркомест для людей с инвалидностью, обновление системы водоотведения на участке от улицы Кавказской до Соборной, модернизация двух остановок общественного транспорта "улица Симона Петлюры" на проспекте Мира с одновременным ремонтом подходов к ним.
В целом первая очередь Inclusivity Route будет иметь длину около 4,5 км. Она соединит главные объекты города - площадь Независимости, Центр предоставления административных услуг, областную администрацию, а также детские и взрослые городские больницы.
