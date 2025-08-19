Відео
Головна Актуально Вперше в Україні — у Рівному запустили інклюзивний маршрут

Вперше в Україні — у Рівному запустили інклюзивний маршрут

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 14:20
У Рівному створили перший в Україні інклюзивний маршрут — фото
Мешканці Рівного на відкритті інклюзивного маршруту. Фото: пресслужба

У понеділок, 18 серпня, у Рівному офіційно відкрили Inclusivity Route — це 1,5 км безбар'єрного простору, який об'єднав ключові локації міста, зробивши їх максимально доступними для ветеранів та маломобільних груп населення. Проєкт реалізували повністю за кошти донорів.

Новини.LIVE розповідає подробиці.

Читайте також:

У Рівному з'явився перший інклюзивний маршрут

Маршрут з'єднав Центр надання адміністративних послуг із усіма сервісами, обласну військову адміністрацію, бізнес-коворкінг для ветеранів, а також центральну вулицю Симона Петлюри. Нова ділянка реалізована в межах національної ініціативи "Рух без бар'єрів", у якій Рівне стало пілотним містом.

У Рівному створили інклюзивний маршрут
Мешканці Рівного протестували новий маршрут. Фото: пресслужба

Ініціатором проєкту став підприємець та філантроп Микита Плясов, засновник благодійного фонду "Корабель допомоги". Будівництво маршруту профінансували приватні інвестори, тоді як влада міста Рівного взяла на себе заміну дорожнього покриття, озеленення та благоустрій прилеглих територій.

Сьогодні в Україні налічується майже 100 тисяч протезованих військових та понад 2,7 мільйона людей з інвалідністю, за даними НСЗУ та Міністерства соціальної політики. Для них архітектурні та інфраструктурні бар'єри залишаються щоденними труднощами.

У Рівному з'явиився інклюзивний маршрут
Частина інклюзивного маршруту в Рівному. Фото: пресслужба

Розробники рівненського маршруту надихалися досвідом Данії, Швейцарії та Нідерландів, де подібні рішення давно стали частиною міського планування. У Рівному створили продуманий міський коридор, у якому кожен елемент — від тактильної плитки до понижених бордюрів — спрямований на зручність і безпеку для всіх мешканців.

У межах першої черги проєкту було:

  • розширено пішохідні зони, понижено бордюри, облаштовано підвищені переходи, замінено дорожнє покриття;
  • прокладено 3000 м² нової бруківки;
  • вивезено 1000 тонн сміття та старого асфальту;
  • піднято 33 люки та замінено 400 бордюрів;
  • підготовлено 14 клумб і 22 лунки для висадки дерев;
  • тактильною плиткою викладено 17 пішохідних переходів;
  • у ЦНАПі та бізнес-коворкінгу встановлено сучасні сенсорні термінали для зручного доступу до інформації.
Інклюзивний маршрут в Рівному - фото
Інклюзивний маршрут в Рівному. Фото: пресслужба

Міська влада та інвестори мають намір продовжувати розвиток інклюзивного маршруту. Зокрема, планується ремонт тротуарів на вулиці Симона Петлюри, облаштування паркомісць для людей з інвалідністю, оновлення системи водовідведення на ділянці від вулиці Кавказької до Соборної, модернізація двох зупинок громадського транспорту "вулиця Симона Петлюри" на проспекті Миру з одночасним ремонтом підходів до них.

Інклюзивний маршрут з'явився в Рівному
Презентація інклюзивного маршруту. Фото: пресслужба

Загалом перша черга Inclusivity Route матиме довжину близько 4,5 км. Вона з'єднає головні об'єкти міста — майдан Незалежності, Центр надання адміністративних послуг, обласну адміністрацію, а також дитячі та дорослі міські лікарні.

Нагадаємо, на Одещині виділять 115 млн гривень на безбар'єрність.

А також ми писали, як людям з інвалідністю оформити виплати до 800 тисяч гривень.

Рівне допомога особа з інвалідністю безбар'єрність інклюзивні ініціативи
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
