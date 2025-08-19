У Рівному створили перший в Україні інклюзивний маршрут — фото

Мешканці Рівного на відкритті інклюзивного маршруту. Фото: пресслужба

У понеділок, 18 серпня, у Рівному офіційно відкрили Inclusivity Route — це 1,5 км безбар'єрного простору, який об'єднав ключові локації міста, зробивши їх максимально доступними для ветеранів та маломобільних груп населення. Проєкт реалізували повністю за кошти донорів.

У Рівному з'явився перший інклюзивний маршрут

Маршрут з'єднав Центр надання адміністративних послуг із усіма сервісами, обласну військову адміністрацію, бізнес-коворкінг для ветеранів, а також центральну вулицю Симона Петлюри. Нова ділянка реалізована в межах національної ініціативи "Рух без бар'єрів", у якій Рівне стало пілотним містом.

Мешканці Рівного протестували новий маршрут. Фото: пресслужба

Ініціатором проєкту став підприємець та філантроп Микита Плясов, засновник благодійного фонду "Корабель допомоги". Будівництво маршруту профінансували приватні інвестори, тоді як влада міста Рівного взяла на себе заміну дорожнього покриття, озеленення та благоустрій прилеглих територій.

Сьогодні в Україні налічується майже 100 тисяч протезованих військових та понад 2,7 мільйона людей з інвалідністю, за даними НСЗУ та Міністерства соціальної політики. Для них архітектурні та інфраструктурні бар'єри залишаються щоденними труднощами.

Частина інклюзивного маршруту в Рівному. Фото: пресслужба

Розробники рівненського маршруту надихалися досвідом Данії, Швейцарії та Нідерландів, де подібні рішення давно стали частиною міського планування. У Рівному створили продуманий міський коридор, у якому кожен елемент — від тактильної плитки до понижених бордюрів — спрямований на зручність і безпеку для всіх мешканців.

У межах першої черги проєкту було:

розширено пішохідні зони, понижено бордюри, облаштовано підвищені переходи, замінено дорожнє покриття;

прокладено 3000 м² нової бруківки;

вивезено 1000 тонн сміття та старого асфальту;

піднято 33 люки та замінено 400 бордюрів;

підготовлено 14 клумб і 22 лунки для висадки дерев;

тактильною плиткою викладено 17 пішохідних переходів;

у ЦНАПі та бізнес-коворкінгу встановлено сучасні сенсорні термінали для зручного доступу до інформації.

Інклюзивний маршрут в Рівному. Фото: пресслужба

Міська влада та інвестори мають намір продовжувати розвиток інклюзивного маршруту. Зокрема, планується ремонт тротуарів на вулиці Симона Петлюри, облаштування паркомісць для людей з інвалідністю, оновлення системи водовідведення на ділянці від вулиці Кавказької до Соборної, модернізація двох зупинок громадського транспорту "вулиця Симона Петлюри" на проспекті Миру з одночасним ремонтом підходів до них.

Презентація інклюзивного маршруту. Фото: пресслужба

Загалом перша черга Inclusivity Route матиме довжину близько 4,5 км. Вона з'єднає головні об'єкти міста — майдан Незалежності, Центр надання адміністративних послуг, обласну адміністрацію, а також дитячі та дорослі міські лікарні.

