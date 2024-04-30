Впервые в Украине ветеранов российско-украинской войны будут учить на психологов

Ветеран российско-украинской войны. Фото: предоставлено пресс-службой фонда

Благотворительный фонд Алены Винницкой сообщает о старте уникальной благотворительно-социальной программы психологического восстановления и образования ветеранов российско-украинской войны "НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА". Программа реализуется в сотрудничестве с КНУ им. Шевченко и Государственной службой занятости.

Уникальность программы состоит в том, что она предполагает одновременно с психологической поддержкой ветеранов и членов их семей помощь в получении психологии. Ведь, по мнению основателей "Новой перспективы", только специалист, который сам получил военный опыт, будет доверять других ветеранов и наилучшим образом поможет им найти себя нового и определиться в мирной жизни.

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Автором идеи и ведущим психологом программы является доктор психологических наук Александр Ткаченко, военный психолог, ветеран российско-украинской войны. Он сам прошел путь от демобилизации, исследования психологии украинских защитников "на нуле" и защиты докторской диссертации до нахождения нового места в профессии и жизни, поэтому считает себя первым "продуктом" собственной методики. Предлагаемая программа учитывает психологические особенности украинских ветеранов, воевавших на собственной территории, когда доминирует мотивация защитника и "эффект посттравматического роста".

Ветеран Александр Ткаченко. Фото: предоставлено пресс-службой фонда

"Это существенно отличается от войн, например, натовских, которые велись на чужой территории, после чего у ветеранов доминирует так называемый посттравматический синдром. В этом заключается принципиальная разница в психологии натовских и украинских военных. Однако на сегодняшний день украинские вузы продолжают готовить психологов для работы с военными и ветеранами в большинстве своем по западным методикам. Наверное, поэтому часто такие специалисты не пользуются авторитетом и доверием", — объясняет Александр Ткаченко.

Еще одним из отличий программы "Новая перспектива" является то, что ветераны проходят ее вместе с членами своих семей — женщинами. Это могут быть не только жены, но и матери, сестры, невесты и т.д. Также в проекте принимают участие женщины, получившие значительный опыт войны.

Программа впервые в Украине предполагает системный подход к подготовке психологов для ветеранов и членов их семей и состоит из нескольких этапов:

Проект "Ветеранская изба": в течение 3-х месяцев на выходных участники в санаторных условиях проходят разгрузочную программу — групповые и индивидуальные психологические сессии, артчасы, спортивные тренировки;

Дофаховая подготовка, проходит одновременно с "Ветеранским домом", но в рабочие дни. В настоящее время преподаватели КНУ им. Т.Г.Шевченко готовят участников к поступлению в магистратуру по психологии;

Сдача вступительных экзаменов и обучение на магистратуре по психологии, по окончании участники программы получат диплом магистра по специальности "Психология";

Постмагистерское сопровождение входа в профессию в течение 9 месяцев — супервидение, психологическая практика, получение квалификационного сертификата, помощь в трудоустройстве.

Участие в программе бесплатно для ее участников и финансируется БФ Алены Винницкой, за счет социально-ответственного бизнеса и неравнодушных граждан. Фонд намерен распространить наработанный опыт реализации программы для ветеранов и членов их семей в других регионах Украины. Ожидается, что в ближайшее время в таких специалистах страна будет нуждаться в большом количестве.

"Методика, по которой участники программы будут проходить сначала психологическую реабилитацию, а затем будут учиться в КНУ абсолютно уникальная. Поскольку на сегодняшний день украинские вузы готовят только военных психологов, но не психологов для ветеранов и членов их семей. Дело в том, что одна из главных задач военного психолога — вернуть бойца в бой, укрепить морально-психологическое состояние команды и т.д. В противовес этому психолог для ветеранов должен вернуть их к мирной жизни, помочь интегрироваться в социальную среду, наладить отношения в семье", — рассказывает Алена Винницкая.

Иван Данилюк и Алена Винницкая. Фото: предоставлено пресс-службой фонда

В Киевском национальном университете им. Шевченко надеются, что этот опыт подхватят и в других вузах страны.

"Завершится война, и возникнет потребность в психологической реабилитации, восстановлении возвращающихся с фронта бойцов. И кто, как не наши военные, имеющие собственный большой опыт, смогут как можно лучше помогать другим участникам боевых действий. Сегодня в украинском обществе меняется отношение к психологической помощи. Люди начинают понимать, что обращаться к психологу — нормально. Поэтому мы, как специалисты, должны сделать так, чтобы это посттравматическое расстройство, которое, к сожалению, свойственное сейчас очень многим украинцам из-за войны, превратилось в посттравматический рост. А для этого должны быть такие образцы, как наши воины, преодолевшие стресс и удачно действующие, развивая как страну, так и себя делая лучше", — считает доктор психологических наук, профессор, заслуженный работник образования Украины, член-корреспондент НАПНУ, декан факультета психологии КНУ Иван Данилюк.

Дополнительная информация:

https://avfond.com/veterani-specproekt-1