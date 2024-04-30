Вперше в Україні ветеранів російсько-української війни навчатимуть на психологів

Ветеран російсько-української війни. Фото: надано пресслужбою фонду

Благодійний фонд Альони Вінницької повідомляє про старт унікальної благодійно-соціальної програми психологічного відновлення та освіти ветеранів російсько-української війни "НОВА ПЕРСПЕКТИВА". Програма реалізується у співпраці з КНУ ім. Т.Г.Шевченка та Державною службою зайнятості.

Унікальність програми полягає у в тому, що вона передбачає одночасно з психологічною підтримкою ветеранів та членів їхніх родин допомогу в отриманні професії психолога. Адже, на думку засновників "Нової перспективи", тільки фахівець, який сам отримав військовий досвід, матиме довіру інших ветеранів та найкращим чином допоможе їм знайти себе нового і визначитись у мирному житті.

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Автором ідеї і провідним психологом програми є доктор психологічних наук Олександр Ткаченко, військовий психолог, ветеран російсько-української війни. Він сам пройшов шлях від демобілізації, дослідження психології українських захисників "на нулі" та захисту докторської дисертації до знаходження нового місця в професії та житті, а тому вважає себе першим "продуктом" власної методики. Запропонована програма враховує психологічні особливості українських ветеранів, які воювали на власній території, коли домінує мотивація захисника і "ефект посттравматичного зростання".

Ветеран Олександр Ткаченко. Фото: надано пресслужбою фонду

"Це суттєво відрізняється від воєн, наприклад, натовських, які велись на чужій території, після чого у ветеранів домінує так званий посттравматичний синдром. В цьому полягає принципова різниця в психології натівських і українських військових. Проте на сьогодні українські виші продовжують готувати психологів для роботи з військовими та ветеранами здебільшого за західними методиками. Мабуть, тому часто такі фахівці не користуються авторитетом і довірою", — пояснює Олександр Ткаченко.

Ще однією з відмінностей програми "Нова перспектива" є те, що ветерани проходять її разом із членами своїх родин — жінками. Це можуть бути не тільки дружини, а й матері, сестри, наречені тощо. Також в проєкті беруть участь жінки, що отримали значний травматичний досвід війни.

Програма вперше в Україні передбачає системний підхід до підготовки психологів для ветеранів і членів їхніх сімей та складається з декількох етапів:

Проєкт "Ветеранська хата": протягом 3-х місяців на вихідних учасники в санаторних умовах проходять розвантажувальну програму — групові та індивідуальні психологічні сесії, артгодини, спортивні тренування тощо;

Дофахова підготовка, проходить одночасно з "Ветеранською хатою", але в робочі дні. В цей час викладачі КНУ ім. Т.Г.Шевченка готують учасників до вступу до магістратури з психології;

Складання вступних іспитів та навчання в магістратурі з психології, по закінченню учасники програми отримають диплом магістра за спеціальністю "Психологія";

Постмагістерський супровід входу у професію впродовж 9 місяців — супервізія, психологічна практика, отримання кваліфікаційного сертифіката, допомога у працевлаштуванні.

Участь у програмі є безплатною для її учасників та фінансується БФ Альони Вінницької, коштом соціально-відповідального бізнесу та небайдужих громадян. Фонд має намір розповсюдити напрацьований досвіт реалізації програми для ветеранів та членів їхніх родин в інших регіонах України. Очікується, що найближчим часом таких фахівців країна потребуватиме у великій кількості.

"Методика, за якою учасники програми будуть проходити спочатку психологічну реабілітацію, а потім навчатимуться в КНУ є абсолютно унікальною. Оскільки на сьогодні українські виші готують тільки військових психологів, але не психологів для ветеранів та членів їхніх родин. Річ у тому, що одна з головних задач військового психолога – повернути бійця до бою, зміцнити морально-психологічний стан команди та ін. На противагу цьому психолог для ветеранів має повернути їх до мирного життя, допомогти інтегруватися в соціальне середовище, налагодити стосунки в сім’ї", — розповідає Альона Вінницька.

Іван Данилюк та Альона Вінницька. Фото: надано пресслужбою фонду

В Київському національному університеті ім. Шевченка також сподіваються, що цей досвід підхоплять і в інших вишах країни.

"Закінчиться війна, і постане потреба у психологічній реабілітації, відновленні бійців, що повертаються з фронту. І хто, як не наші військові, які мають власний великий досвід, зможуть якнайкраще допомагати іншим учасникам бойових дій. Сьогодні в українському суспільстві змінюється ставлення до психологічної допомоги. Люди починають розуміти, що звертатися до психолога – нормально. Тож ми, як фахівці, повинні зробити так, щоб оцей посттравматичний розлад, який, на жаль, властивий зараз дуже багатьом українцям через війну, перетворився на посттравматичне зростання. А для цього мають бути такі взірці, як наші воїни, які подолали стрес і вдало діють, розбудовуючи як країну, так і себе роблячи кращими", — вважає доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент НАПНУ, декан факультету психології КНУ Іван Данилюк.

Додаткова інформація:

https://avfond.com/veterani-specproekt-1