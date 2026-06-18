Впервые в украинском глянце: Atlas Festival на обложке ELLE Украина

Обложка ELLE Украина. Фото: ELLE

Июньская цифровая обложка ELLE Украина впервые в истории посвящена музыкальному фестивалю — им стал Atlas Festival. Это беспрецедентный для украинского глянца случай, символизирующий сближение двух культурных индустрий: музыки и моды, фестивальной жизни и современного искусства.

Автором обложки стала украинская художница Маша Рева, которая в прошлом году создала визуальную идентичность и колористику Atlas Festival. Её художественный язык уже стал неотъемлемой частью фестивальной эстетики, а теперь обрёл новое воплощение на страницах одного из самых известных модных изданий страны.

Обложка ELLE Украина. Фото: ELLE

Специально для этого выпуска ELLE Украина также подготовила эксклюзивное интервью с австралийской группой breathe — международным хедлайнером фестиваля, который этим летом впервые выступит в Украине.

Особое значение эта история приобретает из-за того, что сегодня Украина занимает второе место в мире по количеству прослушиваний breathe. Музыканты признаются, что в этом году не планировали концертов, однако сделали исключение для Украины после историй о слушателях, которые в прошлом году преодолевали более двадцати часов на автобусе, чтобы попасть на их выступление в Варшаве.

Специально для украинской аудитории артисты готовят особую программу, которая будет сочетать камерность и масштаб фестивального выступления:

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«Мы построили шоу так, чтобы оно воспринималось одновременно кинематографическим и интимным. Оно движется сквозь свет и тень — более тихие моменты, когда каждый может просто находиться рядом друг с другом, сменяются более масштабными моментами энергии, освобождения и празднования», — эксклюзивно делятся деталями подготовки музыканты.

Этим летом breathe. дадут концерты во Львове и станут частью Atlas Festival в Киеве, где впервые вживую встретятся со своей украинской аудиторией.

«Мы хотим показать нашей аудитории ту Украину, которую нам посчастливилось увидеть через призму сообщества breathe. — красоту её людей, силу духа и человечность, которая продолжает существовать за пределами новостных заголовков», — резюмируют участники дуэта.

https://elle.ua/ludi/interview/edini-koncerti-yaki-mi-graemo-cogo-roku-prohodyat-v-ukraini-eksklyuzivne-intervyu-z-avstraliyskim-gurtom-breathe/