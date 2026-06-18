Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально Уперше в українському глянці: Atlas Festival на обкладинці ELLE Україна

Уперше в українському глянці: Atlas Festival на обкладинці ELLE Україна

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 14:31
Уперше в українському глянці: Atlas Festival на обкладинці ELLE Україна
Обкладинка ELLE Україна. Фото: ELLE

Червневу digital-обкладинку ELLE Україна вперше в історії присвячено музичному фестивалю — нею став Atlas Festival. Це безпрецедентний для українського глянцю випадок, що символізує зближення двох культурних індустрій: музики та моди, фестивального життя й сучасного мистецтва.

Авторкою обкладинки стала українська мисткиня Маша Рева, яка торік створила візуальну айдентику та колористику Atlas Festival. Її художня мова вже стала невід’ємною частиною фестивальної естетики, а тепер отримала нове втілення на сторінках одного з найвідоміших fashion-видань країни.

Atlas Festival на обкладинці ELLE Україна
Обкладинка ELLE Україна. Фото: ELLE

Спеціально для цього випуску ELLE Україна також підготував ексклюзивне інтерв’ю з австралійським гуртом breathe. — міжнародним хедлайнером фестивалю, який цього літа вперше виступить в Україні.

Особливого значення ця історія набуває через те, що сьогодні Україна посідає друге місце у світі за кількістю прослуховувань breathe. Музиканти зізнаються, що цьогоріч не планували концертів, однак зробили виняток для України після історій про слухачів, які минулого року долали понад двадцять годин автобусом, аби потрапити на їхній виступ у Варшаві.

Спеціально для української аудиторії артисти готують особливу програму, що поєднуватиме камерність і масштаб фестивального виступу:

Читайте також:

"Ми побудували шоу так, щоб воно відчувалося одночасно кінематографічним та інтимним. Воно рухається крізь світло й тінь — тихіші моменти, коли кожен може просто бути присутнім поруч одне з одним, змінюються масштабнішими моментами енергії, звільнення та святкування", — ексклюзивно діляться деталями підготовки музиканти.

Цього літа breathe. дадуть концерти у Львові та стануть частиною Atlas Festival у Києві, де вперше наживо зустрінуться зі своєю українською аудиторією.

"Ми хочемо показати нашій аудиторії ту Україну, яку нам пощастило побачити через призму спільноти breathe., — красу її людей, силу духу та людяність, яка продовжує існувати поза межами новинних заголовків", — резюмують учасники дуету.

https://elle.ua/ludi/interview/edini-koncerti-yaki-mi-graemo-cogo-roku-prohodyat-v-ukraini-eksklyuzivne-intervyu-z-avstraliyskim-gurtom-breathe/

Atlas Weekend Elle Atlas Festival
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації