Уперше в українському глянці: Atlas Festival на обкладинці ELLE Україна

Обкладинка ELLE Україна. Фото: ELLE

Червневу digital-обкладинку ELLE Україна вперше в історії присвячено музичному фестивалю — нею став Atlas Festival. Це безпрецедентний для українського глянцю випадок, що символізує зближення двох культурних індустрій: музики та моди, фестивального життя й сучасного мистецтва.

Авторкою обкладинки стала українська мисткиня Маша Рева, яка торік створила візуальну айдентику та колористику Atlas Festival. Її художня мова вже стала невід’ємною частиною фестивальної естетики, а тепер отримала нове втілення на сторінках одного з найвідоміших fashion-видань країни.

Обкладинка ELLE Україна. Фото: ELLE

Спеціально для цього випуску ELLE Україна також підготував ексклюзивне інтерв’ю з австралійським гуртом breathe. — міжнародним хедлайнером фестивалю, який цього літа вперше виступить в Україні.

Особливого значення ця історія набуває через те, що сьогодні Україна посідає друге місце у світі за кількістю прослуховувань breathe. Музиканти зізнаються, що цьогоріч не планували концертів, однак зробили виняток для України після історій про слухачів, які минулого року долали понад двадцять годин автобусом, аби потрапити на їхній виступ у Варшаві.

Спеціально для української аудиторії артисти готують особливу програму, що поєднуватиме камерність і масштаб фестивального виступу:

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"Ми побудували шоу так, щоб воно відчувалося одночасно кінематографічним та інтимним. Воно рухається крізь світло й тінь — тихіші моменти, коли кожен може просто бути присутнім поруч одне з одним, змінюються масштабнішими моментами енергії, звільнення та святкування", — ексклюзивно діляться деталями підготовки музиканти.

Цього літа breathe. дадуть концерти у Львові та стануть частиною Atlas Festival у Києві, де вперше наживо зустрінуться зі своєю українською аудиторією.

"Ми хочемо показати нашій аудиторії ту Україну, яку нам пощастило побачити через призму спільноти breathe., — красу її людей, силу духу та людяність, яка продовжує існувати поза межами новинних заголовків", — резюмують учасники дуету.

https://elle.ua/ludi/interview/edini-koncerti-yaki-mi-graemo-cogo-roku-prohodyat-v-ukraini-eksklyuzivne-intervyu-z-avstraliyskim-gurtom-breathe/