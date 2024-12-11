Платформа "Всі. Свої" начала сотрудничество с "Залізною Крамницею"

Украинские товары. Фото: пресс-служба

Платформа украинских брендов "Всі. Свої" стала официальным партнером сети "Залізна Крамниця". Эта сеть предлагает путешественникам коллекционный мерч Укрзализныци, а также уникальные товары локальных брендов. Такое сотрудничество станет новым этапом популяризации местных производителей среди пассажиров железной дороги.

Коллаборация платформы "Всі. Свої" и сети "Залізна Крамниця"

Сейчас физически можно посетить магазины "Залізна Крамниця" в Киеве и Львове. Кроме того, можно пошопиться в онлайн-магазине, где есть возможность доставки. Ранее сеть "Залізна Крамниця" заявляла о стремлении сосредоточиться на развитии каждой точки. Теперь же это станет возможным сотрудничество с платформой "Всі. Свої".

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"Это партнерство является логичным шагом в нашей миссии знакомить украинцев и мир с лучшими локальными производителями. Мы разделяем ценности "Залізної Крамниці" — поддержку мастеров, развитие культуры и стремление сделать украинский продукт доступным и желательным для каждого. Вместе мы сможем создать уникальный ассортимент, который оставит незабываемое впечатление каждого путешественника", — отметил СЕО ритейл направления "Всі. Свої" Артем Федосов.

Магазин с товарами. Фото: пресс-служба

Обе сети объединены совместной миссией. "Всі. Свої" и "Залізна Крамниця" стремятся открывать широкой аудитории уникальные украинские бренды и крафтовые производства. Их аудитория — это люди, которые вдохновляют других и формируют тренды, ценя локальное и подлинное.

"Фирменный подстаканник, худи "железность", шапка Бориса Джонсона — это то, благодаря чему бренд Укрзализныци уже узнают во всем мире. Теперь новый этап в "Залізній Крамниці" — вместе с "Всі. Свої" дополним наш мерч еще более качественными, стильными товарами от локальных брендов. Наша цель — чтобы каждый пассажир и фанат железной дороги мог с собой взять частицу железнодорожного вайба", — отметила директор по стратегическим коммуникациям АО "Укрзализныця" Сабина Абляева.

Сотрудничество платформы "Всі. Свої" и сети "Залізна Крамниця". Фото: пресс-служба

Напомним, украинский платок стал настоящим трендом в гардеробе. Когда-то ее носили на праздники, по будням, и даже берегли для особых дней, например свадьбы. Сейчас же платок в образе — это переплетение традиций и любви к украинскому.

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный заявил, что успех спорта является частью национального бренда Украины. Он отметил, что у ведомства есть примеры популяризации своего продукта.