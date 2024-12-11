Платформа "Всі. Свої" розпочала співпрацю із "Залізною Крамницею"

Українські товари. Фото: пресслужба

Платформа українських брендів "Всі. Свої" стала офіційним партнером мережі "Залізна Крамниця". Ця мережа пропонує мандрівникам колекційний мерч Укрзалізниці, а також унікальні товари локальних брендів. Така співпраця стане новим етапом у популяризації місцевих виробників серед пасажирів залізниці.

Колаборація платформи "Всі. Свої" та мережі "Залізна Крамниця"

Наразі фізично можна відвідати магазини "Залізної Крамниці" у Києві та Львові. Крім того, можна пошопитись в онлайн-крамниці, де є можливість доставки. Раніше мережа "Залізна Крамниця" заявляла про прагнення зосередитися на розвитку кожної точки. Тепер же це стане можливим співпраці з платформою "Всі. Свої".

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"Це партнерство є логічним кроком у нашій місії знайомити українців і світ із найкращими локальними виробниками. Ми поділяємо цінності "Залізної Крамниці" — підтримку майстрів, розвиток культури та прагнення зробити український продукт доступним і бажаним для кожного. Разом ми зможемо створити унікальний асортимент, який залишить незабутнє враження кожного мандрівника", — зазначив СЕО рітейл напряму "Всі. Свої" Артем Федосов.

Магазин з товарами. Фото: пресслужба

Обидві мережі об'єднані спільною місією. "Всі. Свої" та "Залізна Крамниця" прагнуть відкривати широкій аудиторії унікальні українські бренди та крафтові виробництва. Їхня аудиторія — це люди, що надихають інших та формують тренди, цінуючи локальне та автентичне.

"Фірмовий підсклянник, худі "залізність", шапка Бориса Джонсона — це те, завдяки чому бренд Укрзалізниці вже пізнають в усьому світі. Тепер новий етап у "Залізної крамниці" — разом із "Всі. Свої" доповнимо наш мерч ще більше якісними, стильними товарами від локальних брендів. Наша мета — щоб кожен пасажир та фанат залізниці міг з собою взяти частинку залізничного вайбу", — зазначила директорка зі стратегічних комунікацій АТ "Укрзалізниця" Сабіна Абляєва.

Співпраця платформи "Всі. Свої" та мережі "Залізна Крамниця". Фото: пресслужба

Нагадаємо, українська хустка стала справжнім трендом у гардеробі. Колись її носили на свята, у будні і навіть берегли для особливих днів, наприклад, весілля. Зараз же хустка в образі — це переплетення традицій та любові до українського.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що успіх спорту є частиною національного бренду України. Він наголосив, що у відомства є приклади популяризації свого продукту.