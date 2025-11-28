Как выживают защитники Украины - исследование codes.com.ua

Вооруженные силы Украины на фронте. Фото: Генштаб

Военная служба предусматривает не только выполнение боевых задач, но и обеспечение повседневной жизни военнослужащего и его семьи. Накануне Дня защитников и защитниц эксперты провели исследование по уровню денежного обеспечения военных и выплат ветеранам, чтобы оценить их способность к обеспечению достойного уровня жизни.

Зарплата военных и выплаты ветеранам

По данным Государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата граждан в июле 2025 года составляла 26 499 грн до уплаты налогов, или около 20 400 грн "на руки". Минимальная пенсия участника боевых действий сейчас составляет 5 528 грн, для лиц, утративших трудоспособность, предусмотрено не менее 210% от прожиточного минимума. Люди с инвалидностью в результате боевых действий получают от 9 478 до 16 847 грн в зависимости от группы.

Рекруты получают 20 130 грн до налогообложения, что значительно превышает минимальную заработную плату, но ниже среднего уровня дохода по стране. Размер зарплаты военнослужащего зависит от звания, должности, выслуги лет и места службы. Дополнительные выплаты за выполнение боевых и специальных задач могут достигать значительных сумм. Например, командир бригады ССО получает более 50 тыс. грн, главный сержант роты — более 26 тыс. грн.

Сколько платят бойцам.

По данным Work.UA, вакансии в Вооруженных Силах Украины предлагают денежное обеспечение от 24 до 29 тыс. грн, при этом около 8% вакансий предусматривают доходы от 64 тыс. грн и выше. Средняя зарплата военнослужащего по состоянию на сентябрь 2025 года составляет 31 000 грн, что на 21,6% превышает средний доход гражданских. Вместе с тем, стремительный рост цен на продукты, транспорт и жилье уменьшает реальную покупательную способность.

Сравнение зарплат военных и гражданских.

Государственная поддержка ветеранов включает бесплатное обеспечение медикаментами для определенных категорий заболеваний, протезирование зубов, скидки на коммунальные услуги, льготное жилье и бесплатный проезд для детей участников боевых действий. Опросы Ветеранского фонда свидетельствуют, что почти 60% ветеранов нуждаются в материальной помощи, только 16% довольны размером пенсий, а треть отмечает дефицит адаптированных рабочих мест.

В Украине активно реализуются программы поддержки ветеранов: онлайн-платформа "Карьера ветерана" способствует трудоустройству и получению грантов для бизнеса, портал Veteran Hub предоставляет консультации по трудоустройству, а парламент прорабатывает законодательные изменения для стимулирования создания рабочих мест для бывших военных. Прогнозируется, что после завершения войны количество ветеранов и членов их семей может достигать 5-6 миллионов человек.

Несмотря на средний уровень зарплаты 31 000 грн, реальная финансовая стабильность большинства военных и ветеранов остается ограниченной. Государственные льготы частично компенсируют расходы, однако обеспечение комфортного уровня жизни требует дальнейшего развития системы поддержки и экономической интеграции защитников государства.

