Як виживають захисники України - дослідження codes.com.ua

Збройні сили України на фронті. Фото: Генштаб

Військова служба передбачає не лише виконання бойових завдань, але й забезпечення повсякденного життя військовослужбовця та його родини. Напередодні Дня захисників і захисниць експерти провели дослідження щодо рівня грошового забезпечення військових та виплат ветеранам, щоб оцінити їх здатність до забезпечення гідного рівня життя.

Зарплата військових та виплати ветеранам

За даними Державної служби статистики України, середня заробітна плата громадян у липні 2025 року становила 26 499 грн до сплати податків, або близько 20 400 грн "на руки". Мінімальна пенсія учасника бойових дій наразі складає 5 528 грн, для осіб, які втратили працездатність, передбачено не менше 210% від прожиткового мінімуму. Люди із інвалідністю внаслідок бойових дій отримують від 9 478 до 16 847 грн залежно від групи.

Рекрути отримують 20 130 грн до оподаткування, що значно перевищує мінімальну заробітну плату, але нижче за середній рівень доходу по країні. Розмір зарплати військовослужбовця залежить від звання, посади, вислуги років та місця служби. Додаткові виплати за виконання бойових і спеціальних завдань можуть сягати значних сум. Наприклад, командир бригади ССО отримує понад 50 тис. грн, головний сержант роти — понад 26 тис. грн.

Скільки платять бійцям. Фото: codes.com.ua

За даними Work.UA, вакансії у Збройних Силах України пропонують грошове забезпечення від 24 до 29 тис. грн, при цьому близько 8% вакансій передбачають доходи від 64 тис. грн і вище. Середня зарплата військовослужбовця станом на вересень 2025 року становить 31 000 грн, що на 21,6% перевищує середній дохід цивільних. Разом з тим, стрімке зростання цін на продукти, транспорт і житло зменшує реальну купівельну спроможність.

Порівняння зарплат військових та цивільних. Фото: codes.com.ua

Державна підтримка ветеранів включає безкоштовне забезпечення медикаментами для певних категорій захворювань, протезування зубів, знижки на комунальні послуги, пільгове житло та безкоштовний проїзд для дітей учасників бойових дій. Опитування Ветеранського фонду свідчать, що майже 60% ветеранів потребують матеріальної допомоги, лише 16% задоволені розміром пенсій, а третина відзначає дефіцит адаптованих робочих місць.

В Україні активно реалізуються програми підтримки ветеранів: онлайн-платформа "Кар’єра ветерана" сприяє працевлаштуванню та отриманню грантів для бізнесу, портал Veteran Hub надає консультації щодо працевлаштування, а парламент опрацьовує законодавчі зміни для стимулювання створення робочих місць для колишніх військових. Прогнозується, що після завершення війни кількість ветеранів та членів їх родин може досягати 5–6 мільйонів осіб.

Попри середній рівень зарплати 31 000 грн, реальна фінансова стабільність більшості військових та ветеранів залишається обмеженою. Державні пільги частково компенсують витрати, проте забезпечення комфортного рівня життя вимагає подальшого розвитку системи підтримки та економічної інтеграції захисників держави.

