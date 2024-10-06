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За бронированным стеклом и с Илоном Маском — Трамп вернулся в Пенсильванию

6 октября 2024 03:14
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Дональд Трамп впервые после покушения приехал в Пенсильванию — притащил с собой Илона Маска
Дональд Трамп за пуленепробиваемым стеклом в Пенсильвании. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Впервые после покушения на себя Дональд Трамп сейчас выступает в том же городе Батлер в Пенсильвании со своей предвыборной программой. В качестве компаньона он пригласил с собой скандального миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщает собственный корреспондент Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Илон Маск "на разогреве" у Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Корреспондент информирует, что в штате и на месте происшествия отмечены беспрецедентные меры безопасности: очень много полиции и спецслужб. Сам Трамп выступает на публике за пуленепробиваемым стеклом.

Посетителям не разрешено проносить с собой воду или еду — воду будут выдавать бесплатно, а еду нужно покупать в специальных местах, причем недешево — картофель фри стоит 15 долларов. Футболки с Трампом стартуют от 25 долларов.

Сторонники кандидата от республиканцев начали собираться на встречу еще за пять часов до начала. Они создали очередь в несколько сот метров на пункты пропуска для проверки служб безопасности.

Что говорят поклонники Трампа об Украине

Перед митингом наш корреспондент Уляна Бойчук пообщалась с избирателями Трампа и выяснила их взгляды на агрессию России против Украины и узнала причину их симпатий к республиканцу.

Некоторые из опрошенных считают, что война в Украине — это вопрос Украины и России, а не Америки. Другие выступают за то, чтобы Украина и РФ быстрее садились за стол переговоров и прекратили огонь, а США должны выйти из этой войны.

Иных избирателей больше волнуют внутренние вопросы, а именно цены на газ, топливо и проблематику американского бизнеса. Трамп нравится некоторым его сторонникам "за честность и чувство приземленности", причем все его внешнеполитические решения опрошенные называют "невероятными".

Напомним, Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что в случае его поражения на выборах война России против Украины перерастет в Третью мировую войну. Он считает, что его соперница Камала Харрис не сможет добиться мира.

Кроме того, ранее Трамп заявил, что США должны выйти из войны в Украине, потому что уже "застряли в этом конфликте".

США Илон Маск Дональд Трамп война в Украине выборы в США 2024

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