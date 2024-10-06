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За броньованим склом та з Ілоном Маском — Трамп повернувся до Пенсильванії

6 жовтня 2024 03:14
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Дональд Трамп вперше після замаху приїхав до Пенсильванії — притяг із собою Ілона Маска
Дональд Трамп з куленепробивним склом у Пенсильванії. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Вперше після замаху на себе Дональд Трамп зараз виступає у тому самому місті Батлер у Пенсильванії зі своєю передвиборчою програмою. Як компаньйона він запросив із собою скандального мільярдера Ілона Маска. 

Про це повідомляє власний кореспондент Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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За броньованим склом та з Ілоном Маском — Трамп повернувся до Пенсильванії - фото 1
Ілон Маск "на розігріві" у Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Кореспондентка інформує, що у штаті та на місці події помічені безпрецедентні заходи безпеки: дуже багато поліції та спецслужб. Сам Трамп виступає на публіці за куленепробивним склом. 

Відвідувачам не дозволено проносити із собою воду чи їжу — воду видаватимуть безплатно, а їжу треба купувати у спеціальних місцях, причому недешево — картопля фрі коштує 15 доларів. Футболки з Трампом стартують від 25 доларів.

Прихильники кандидата від республіканців почали збиратись на зустріч ще за п'ять годин до початку. Вони створили кількасотметрову чергу на пункти пропуску для перевірки служб безпеки.

Що кажуть прихильники Трампа про Україну

Перед мітингом наш кореспондент Уляна Бойчук поспілкувалась із виборцями Трампа та з'ясувала їх погляди на агресію Росії проти України та дізналась про причину їхніх симпатій до республіканця.

Деякі з опитаних вважають, що війна в Україні — це питання України та Росії, а не Америки. Інші виступають за те, щоб Україна та РФ скоріше сідали за стіл переговорів та припинили вогонь, а США мають вийти з цієї війни.

Інших виборців більше хвилюють внутрішні питання, а саме ціни на газ, паливо та проблематику американського бізнесу. Трамп подобається деяким його прихильникам "за чесність та відчуття приземленості", причому всі його зовнішньополітичні рішення опитані називають "неймовірними".

Нагадаємо, Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку заявив, що у разі його поразки на виборах війна Росії проти України переросте у Третю світову війну. Він вважає, що його суперниця Камала Гарріс не зможе досягти миру. 

Крім того, раніше Трамп заявив, що США повинні вийти з війни в Україні, бо вже "застрягли у цьому конфлікті". 

США Ілон Маск Дональд Трамп війна в Україні вибори у США 2024

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