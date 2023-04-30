Защитники должны вернуться домой

Команда одесских поисковиков и представителей благотворительного фонда. Фото: Новини.LIVE

Команда одесских волонтеров гуманитарной миссии ВСУ "На щите" готовится к очередной экспедиции на деоккупированные территории. Их задача — найти погибших военнослужащих и эксгумировать тела так, чтобы они были опознаны. Если же это тела русских военных, то обменять их на украинских.

Как проходит подготовка к очередной экспедиции и кто помогает в этом, волонтеры миссии "На щите" показали журналистам Новини.LIVE.

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Поиск погибших военнослужащих

Сергей Судник более 10 лет работает в составе волонтеров, которые занимаются поиском тел погибших военнослужащих. До начала российской агрессии члены команды искали бойцов Второй мировой войны, павших на поле боя. Сейчас работают на деоккупированных территориях, где эксгумируют тела погибших военных, как с украинской, так и с российской стороны.

Сергей Судник — глава военно-исторического центра "Память и слава". Фото: Новини.LIVE

"Многих военнослужащих, павших на поле боя, ждут дома родные и близкие, поэтому очень важно как можно скорее вернуть их на родину для достойной процедуры прощания и оказать почести погибшим воинам", — объясняет глава военно-исторического центра "Память и слава" Сергей Судник.

Опасность и угрозы во время экспедиции

Работа на освобожденных территориях, рассказывают поисковики, требует большой внимательности, потому что даже после того, как саперы проверили их, нужно внимательно смотреть под ноги, чтобы не попасть на мину или растяжку. Каждая экспедиция волонтеров проходит под канонаду фронта, среди разбитых и опустошенных поселков, изрешеченных воронками полей, где до сих пор много неразорванных снарядов и периодически прилетает от оккупантов. Сейчас, рассказывают поисковики, из-за высокой травы стало труднее находить захоронение, поэтому обращают внимание на состояние почвы.

Руслан Скибицкий — поисковик. Фото: Новини.LIVE

"Если работаем в поле, как вот сейчас, то видим, что трава повсюду поросла и трудно найти захоронение. В таком случае обращаем внимание на то, как выглядит верхний слой почвы. Если есть деформация, тогда несколько раз копаем и становится понятно, есть ли там погибший. Вот недавно был случай, когда человека не закопали, а лишь присыпали землей", — делится воспоминаниями поисковик Руслан Скибицкий.

Как работают поисковики

Информацию о погибших, рассказывают волонтеры, они получают от Генерального штаба и местных жителей. Личные вещи: жетоны, украшения, документы, часы — упаковывают в отдельный пакет. Найденные тела детально исследуют, после чего укладывают в мешок с индивидуальным номером и координатами, а затем грузят в рефрижераторы.

Сбор данных о погибшем. Фото: "Память и слава"

Тела погибших бойцов. Фото: "Память и слава"

Упакованные тела в рефрижераторе. Фото: "Память и слава"

"Погибших военных мы находим в любом состоянии, но скелетированные останки нам еще не встречались. Это связано с тем, что за полгода тело превращается в мумию и не успевает больше разложиться. Если было пулевое ранение в какую-то часть тела, то тогда только этот участок больше подвергается гниению", — отмечает поисковик Руслан Скибицкий.

Подготовка к экспедиции

В целом работа команды делится на два этапа: подготовка снаряжения, оборудования, запасов пищи и работа на месте, которое им указывают в Генштабе. Помогают волонтерам подготовиться к экспедиции благотворительные фонды, которые предоставляют все необходимое для поисковой операции.

Волонтеры получают гуманитарную помощь. Фото: Новини.LIVE

Участники поисковой экспедиции грузят продуктовые наборы. Фото: Новини.LIVE

"В нашей волонтерской работе очень важно иметь надежный тыл. Речь идет о гуманитарных организациях, которые нас поддерживают. Сегодня я хочу сказать слова благодарности Благотворительному Фонду Future for Ukraine, которые передали нам очередную партию гуманитарной помощи. Важно понимать, что совместно мы делаем очень важное дело", — отмечает председатель военно-исторического центра "Память и слава" Сергей Судник.

Благотворительный фонд Future for Ukraine

Отметим, с начала войны Благотворительный Фонд Futere for Ukraine оказывает поддержку организациям, которые помогают детям, а также гражданам, проживающим в прифронтовой зоне и на деоккупированных территориях. Общее количество оказанной помощи —– более 50 тысяч тонн продуктовых наборов.

Ольга Глюза — волонтер-куратор гуманитарного штаба Future for Ukraine. Фото: Новини.LIVE

"Мы привезли продуктовую помощь и все, что будет входить в состав сухих пайков, которые наши друзья смогут использовать в своей работе. Эти ребята делают большое дело они эксгумируют тела наших воинов, чтобы семьи могли похоронить их достойно, чтобы они не оставались на местах, где погибли. Поисковикам сегодня тяжело, их надо поддержать, ведь их работа будет продолжаться еще долго и даже после нашей победы", — рассказывает волонтер-куратор гуманитарного штаба Future for Ukraine Ольга Глюза.

Продуктовые наборы для поисковиков. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что команда одесских поисковиков сейчас самая большая в стране. Для них погибшие украинские военные это не груз 200, как у оккупантов, а защитники, потому и миссия "На щите", ведь каждый наш солдат — это герой.