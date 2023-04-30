Захисники мають повернутися додому

Команда одеських пошуковців та представників благодійного фонду. Фото: Новини.LIVE

Команда одеських волонтерів гуманітарної місії ЗСУ "На щиті" готується до чергової експедиції на деокуповані території. Їх завдання — знайти загиблих військовослужбовців та ексгумувати тіла так, аби вони були впізнані. Якщо ж це тіла російських військових, то обміняти їх на українських.

Як проходить підготовка до чергової експедиції та хто допомагає в цьому, волонтери місії "На щиті" показали журналістам Новини.LIVE.

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Пошук загиблих військовослужбовців

Сергій Суднік більш як 10 років працює у складі волонтерів, які займаються пошуком тіл загиблих військовослужбовців. До початку російської агресії члени команди шукали бійців Другої світової війни, які полягли на полі бою. Нині працюють на деокупованих територіях, де ексгумують тіла загиблих військових як з української, так і російської сторони.

Сергій Суднік — голова воєнно-історичного центру "Пам'ять і слава". Фото: Новини.LIVE

"Багатьох військовослужбовців, які полягли на полі бою, чекають вдома рідні та близькі, тому дуже важливо якомога швидше повернути їх на батьківщину для гідної процедури прощання та надати почесті загиблим воїнам", — пояснює голова воєнно-історичного центру "Пам’ять і слава" Сергій Суднік.

Небезпека та загрози під час експедиції

Робота на звільнених територіях, розповідають пошуковці, потребує неабиякої уважності, бо навіть після того, як сапери перевірили їх, треба уважно дивитися під ноги, аби не потрапити на міну чи розтяжку. Загалом, кожна експедиція волонтерів проходить під канонаду фронту, серед розбитих і спустошених селищ, зрешечених вирвами полів, де досі чимало нерозірваних снарядів і періодично прилітає від окупантів. Зараз, розповідають пошуковці, через високу траву стало важче знаходити поховання, тому звертають увагу на стан ґрунту.

Руслан Скибіцький — пошуковець. Фото: Новини.LIVE

"Якщо працюємо в полі, як от зараз, то бачимо, що трава всюди поросла і важко знайти поховання. У такому випадку звертаємо увагу на те, як виглядає верхній шар ґрунту. Якщо є деформація, тоді декілька разів копаємо і стає зрозуміло, чи є там поховання. От нещодавно був випадок, коли людину не закопали, а лише присипали землею", — ділиться спогадами пошуковець Руслан Скибіцький.

Як працюють пошуковці

Інформацію про загиблих, розповідають волонтери, вони отримують від Генерального штабу та місцевих жителів. Особисті речі: жетони, прикраси, документи, годинники — пакують в окремий пакет. Знайдені тіла детально досліджують, після чого вкладають у мішок з індивідуальним номером та координатами, а надалі вантажать до рефрижераторів.

Збір даних про загиблого. Фото: "Пам'ять і слава"

Тіла загиблих бійців. Фото: "Пам'ять і слава"

Упаковані тіла в рефрижераторі. Фото: "Пам'ять і слава"

"Загиблих військових ми знаходимо у будь-якому стані, але скелетовані рештки нам ще не зустрічалися. Це пов’язано з тим, що за пів року тіло перетворюються на мумію і не встигає більше розкластися. Якщо було кульове поранення у якусь частину тіла, то тоді тільки ця ділянка більше піддається гниттю",— зазначає пошуковець Руслан Скибіцький.

Підготовка до експедиції

Загалом робота команди поділяється на два етапи: підготовка спорядження, обладнання, запасів їжі та робота на місці, яке їм вказують у Генштабі. Допомагають волонтерам підготуватися до експедиції благодійні фонди, які надають все необхідне для пошукової операції.

Волонтери отримують гуманітарну допомогу. Фото: Новини.LIVE

Учасники пошукової експедиції вантажать продуктові набори. Фото: Новини.LIVE

"В нашій волонтерській роботі дуже важливо мати надійний тил. Йдеться про гуманітарні організації, які нас підтримують. Сьогодні я хочу сказати слова вдячності Благодійному Фонду Future for Ukraine, які передали нам чергову партію гуманітарної допомоги. Важливо розуміти, що спільно ми робимо дуже важливу справу", — наголошує голова воєнно-історичного центру "Пам’ять і слава" Сергій Суднік.

Благодійний Фонд Future for Ukraine

Зазначимо, із початку війни Благодійний Фонд Future for Ukraine надає підтримку організаціям, які допомагають дітям, а також громадянам, що проживають у прифронтовій зоні та на деокупованих територіях. Загальна кількість наданої допомоги — понад 50 тисяч тонн продуктових наборів.

Ольга Глюза — волонтерка-кураторка гуманітарного штабу Future for Ukraine. Фото: Новини.LIVE

"Ми привезли продуктову допомогу і все, що буде входити до складу сухих пайків, які наші друзі зможуть використовувати у своїй роботі. Ці хлопці роблять велику справу, вони ексгумують тіла наших воїнів, щоб родини могли їх поховати гідно, аби вони не залишалися на місцях, де загинули. Пошуковцям сьогодні важко, їх треба підтримати, адже їх робота буде тривати ще довго і навіть після нашої перемоги", — розповідає волонтерка-кураторка гуманітарного штабу Future for Ukraine Ольга Глюза.

Продуктові набори для пошуковців. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що команда одеських пошуковців нині найбільша в країні. Для них полеглі українські військові це не вантаж 200, як в окупантів, а захисники, тому й місія "На щиті", бо кожен наш солдат — це герой.