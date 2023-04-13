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Зеленский выступил на первом праздновании Дня работника оборонно-промышленного комплекса

13 апреля 2023 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский выступил на первом праздновании Дня работника оборонно-промышленного комплекса
Президент Украины Владимир Зеленский на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника оборонно-промышленного комплекса. Фото: сайт Президента
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 13 апреля, в Украине отмечается День работника оборонно-промышленного комплекса Украины. Президент Владимир Зеленский уже выступил на первом праздновании.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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"То, что Украина выстояла, то, что Украина может бороться и освобождать свою землю, то, что Украина уверена в своем будущем, во многом базируется на нашей уверенности в умениях и талантах, уме и стратегическом мышлении всех, кто эффективно работает в украинском оборонно-промышленном комплексе и способен его развивать", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сегодня знаменательный день, ведь ровно год назад украинская ракета помогла навести порядок в акватории Черного моря. По словам Президента, благодаря "Нептуну" вражеский флагман "Москва" отправился именно туда, где ему и место, как и всем другим российским военным кораблям.

Зеленский рассказал, что 13 апреля с сегодняшнего дня будет ежегодно отмечаться как профессиональный день всех работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины. Он уже подписал соответствующий указ.

"Поздравляю вас с профессиональным днем и благодарю вас за то, что ваша работа добавляет всей Украине времени и возможностей, побед и безопасности!" — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины своим указом установил новый праздник — День работника оборонно-промышленного комплекса. Его будут отмечать каждый год 13 апреля.

Также мы писали, 12 апреля Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за новые санкции против России. Он подчеркнул, что никакой руины в Украине не будет.

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