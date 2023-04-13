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Зеленський виступив на першому відзначенні Дня працівника оборонно-промислового комплексу

13 квітня 2023 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський виступив на першому відзначенні Дня працівника оборонно-промислового комплексу
Президент України Володимир Зеленський на урочистому заході з нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу. Фото: сайт Президента
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 13 квітня, в Україні відзначають День працівника оборонно-промислового комплексу України. Президент Володимир Зеленський уже виступив на першому відзначенні свята.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"Те, що Україна вистояла, те, що Україна може боротися та звільняти свою землю, те, що Україна впевнена у своєму майбутньому, багато в чому базується на нашій упевненості в уміннях і талантах, розумі й стратегічному мисленні всіх, хто ефективно працює в українському оборонно-промисловому комплексі та здатний його розвивати", — наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив, що сьогодні визначний день, адже рівно рік тому українська ракета допомогла навести лад в акваторії Чорного моря. За словами Президента, завдяки "Нептуну" ворожий флагман "Москва" відправився саме туди, де йому й місце, як і всім іншим російським військовим кораблям.

Зеленський розповів, що 13 квітня відсьогодні буде щороку відзначатися як професійний день усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України. Він вже підписав відповідний указ. 

"Вітаю вас із професійним днем і дякую за те, що ваша робота додає усій Україні часу і можливостей, перемог і безпеки!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України своїм указом встановив нове свято — День працівника оборонно-промислового комплексу. Його відзначатимуть щороку 13 квітня.

Також ми писали, 12 квітня Президент України Володимир Зеленський подякував партнерам за нові санкції проти Росії. Він наголосив, що жодної руїни в Україні не буде.

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