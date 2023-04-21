Зеленский встретился в Киеве с президентом Европейского банка Одель Рено-Бассо

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Представитель Украины выразил благодарность Европейскому банку реконструкции и развития за поддержку страны в период полномасштабного российского вторжения. В ходе встречи с президентом банка Одиль Рено-Бассо была высказана идея обращения внимания на сегмент жилья и стимулирование жилищного строительства в Украине, особенно в контексте реализации государственной ипотечной программы.

Украина выразила свою признательность Европейскому банку реконструкции и развития за его поддержку в период активного вторжения России. В ходе встречи представитель Украины обратил внимание на важность сегмента жилья и поощрения жилищного строительства в стране, особенно в контексте государственной ипотечной программы. Было предложено обратить внимание на этот вопрос и продолжить работу в данном направлении.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел последнее заседание Ставки главнокомандующего, на котором была обсуждена текущая ситуация на фронте. Он отметил, что ситуация на всех участках фронта была проанализирована, а также были рассмотрены планы врага на ближайшее время.