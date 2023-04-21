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Зеленський зустрівся у Києві з президентом Європейського банку Оділь Рено-Бассо

21 квітня 2023 17:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський зустрівся у Києві з президентом Європейського банку Оділь Рено-Бассо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Зеленський зустрівся із президентом Європейського банку

Представник України висловив подяку Європейському банку реконструкції та розвитку за підтримку країни у період повномасштабного російського вторгнення. У ході зустрічі з президентом банку Оділь Рено-Бассо було висловлено ідею звернення уваги на сегмент житла та стимулювання житлового будівництва в Україні, особливо у контексті реалізації державної іпотечної програми.

Україна висловила вдячність Європейському банку реконструкції та розвитку за його підтримку в період активного вторгнення Росії. У ході зустрічі представник України звернув увагу на важливість сегмента житла та заохочення житлового будівництва у країні, особливо у контексті державної іпотечної програми. Було запропоновано звернути увагу на це питання та продовжити роботу у цьому напрямку.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів останнє засідання Ставки головнокомандувача, на якому було обговорено поточну ситуацію на фронті. Він зазначив, що ситуацію на всіх ділянках фронту було проаналізовано, а також було розглянуто плани ворога на найближчий час.

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