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Жизнь детей с аутизмом во время войны. Год работы LEVCHYK SPECTRUM HUB во Львове

28 февраля 2024 15:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Жизнь детей с аутизмом во время войны. Год работы LEVCHYK SPECTRUM HUB во Львове
Работа центра LEVCHYK SPECTRUM HUB
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Война в Украине оказала негативное влияние на всех наших граждан. Среди наиболее уязвимых категорий — дети с расстройствами спектра аутизма (РСА), которым пришлось вместе с родителями убегать от боевых действий и обустраивать свою жизнь на новом месте заново.

Дети из РСА чувствительны даже к малейшим изменениям в их жизни: новой одежде, прогулке по незнакомому маршруту или новому человеку в окружении. Такие кардинальные изменения, как переезд в новый город или даже страны, сопровождающиеся постоянной тревогой и страхом за свою жизнь, оказывают разрушительное влияние на ментальное здоровье детей с аутизмом и провоцируют задержку в развитии на годы.

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Деятельность центра LEVCHYK SPECTRUM HUB

Дети с аутизмом и война

По статистике, именно Львовщина находится в перечне регионов, где наибольшее количество детей с диагностированным РСА – это более 1100 малышей по оценкам Национальной службы здоровья Украины, по состоянию на октябрь 2023 года. По сравнению с довоенными показателями во Львовской области, а это 300 детей в спектре аутизма, нагрузка на коррекционные центры для детей с аутизмом в регионе выросла почти втрое.

Татьяна Коломиец, переселенка из Харькова, мать 6-летнего Матвея рассказывает: "Матвийчику диагностировали расстройство аутичного спектра еще в Харькове, когда ему было 4 года. Были значительные отставания в развитии речи. Мы начали заниматься с логопедом - где-то 2-3 раза в неделю Когда началась война и мы с семьей эвакуировались во Львов, Матвей не воспринимал новое окружение — почти не разговаривал, часто вел себя агрессивно.Уже здесь, во Львове, нам подтвердили диагноз аутизм. начать коррекционную работу как можно скорее, ведь промежуток, когда можно повлиять на дальнейшее развитие ребенка в спектре, очень короткий — до 7-8 лет".

левчик
Ребенок в центре LEVCHYK SPECTRUM HUB

Оплата дорогостоящей коррекционной терапии для детей с аутизмом — это еще одна острая проблема, которая стоит перед родителями.

Минимально эффективный объем занятий должен составлять не менее 25 часов в неделю. Учитывая, что средняя стоимость одного часа таких занятий со специалистом – 350-500 грн/час, ежемесячно затраты на такую терапию для родителей ребенка в спектре составляют 35 000-50 000 грн. Это большая сумма для большинства украинских семей, а для вынужденных переселенцев, в результате потерявших работу и стабильный доход — вообще непосильная.

Чтобы помочь проблеме, благотворительный фонд Future for Ukraine (FFU) в марте 2023 года основал центр безвозмездной коррекционной помощи LEVCHYK SPECTRUM HUB во Львове. В центре созданы все условия, чтобы дети с РСА чувствовали себя в безопасности и могли продолжать свою коррекционную терапию.

В год работы хаб обеспечил более 4500 коррекционных занятий для детей в спектре аутизма. Это занятия по сенсорной интеграции, поведенческой терапии и сессии с логопедом-дефектологом.

Методисты вместе с психологом составляют индивидуальную программу для каждого питомца хабу, которая базируется на рекомендательных письмах от инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ), врачей, а также на тестировании, проведенном с ребенком в других заведениях. Программа рассчитана на 12 месяцев — это около 25 коррекционных занятий ежемесячно, по расписанию 6 раз в неделю.

Родители 6-летнего Матвея, посещающего LEVCHYK SPECTRUM HUB во Львове с самого открытия, отмечают большой прогресс в развитии мальчика. По словам отца, Матвей теперь может посещать обычный детский сад, свободно общаться со сверстниками. И это, безусловно, большая победа для родителей ребенка в спектре.

аутизм
Фонд FFU в своих соцсетях отчитывается о достижениях в развитии детей с РСА после 6 месяцев посещения LEVCHYK SPECTRUM HUB.

В центре LEVCHYK с детьми работают профессиональные АВА-терапии, специалисты по сенсорной интеграции, логопед и детский нейропсихолог. Дети занимаются адаптивной физкультурой, учатся понимать и управлять своими эмоциями, через игру развивают речевые навыки, логику и память.

Видео занятий в Левчик:

Но самое главное для детей из РСА в условиях войны — это адаптироваться к новым обстоятельствам жизни, чтобы чувствовать себя комфортно и легко учиться новому.

Людмила Мамалыга, главная методистка LEVCHYK SPECTRUM HUB, рассказывает, как в хабе налаживают коммуникацию с детьми.

Сначала необходимо установить связь с ребенком, позволить ему самостоятельно сформулировать свой запрос, чему он хочет научиться, или дать возможность проявить это через игру. Главный секрет успеха — уметь наблюдать за ребенком. Малыш должен быть уверен, что его всегда услышат и помогут , когда что-то не будет ему прибегать".

Для этого методист должен сформировать эффективную команду терапистов, работающих с детьми в спектре. "Мы также привлекаем родителей к процессу – нам важно услышать ожидания родителей от терапии, проговорить весь процесс занятий, то есть, какие результаты они смогут принести. Так вырисовывается план нашей дальнейшей работы" , – добавляет Людмила.

Конечно, самые большие вызовы, с которыми сейчас приходится работать команде центра LEVCHYK, обусловлены войной. Большинство детей чувствуют себя растерянно и испугано, когда раздается воздушная тревога. Даже те дети, у которых хорошо развиты вербальные навыки, в моменты сильной тревожности не могут объяснить чувствующими словами. Именно поэтому приоритетной задачей для команды хаба является создание атмосферы безопасности, а уже потом переходить к обучению.

Благотворительный фонд Future for Ukraine и LEVCHYK SPECTRUM HUB во Львове не только обеспечивают бесплатные коррекционные занятия для ВПЛ детей с расстройствами спектра аутизма, но и успешно реализуют социально важную идею — создание аутизм-френдли общества в Украине. Команда фонда постоянно привлекает к сотрудничеству представителей украинских бизнесов и негосударственных организаций, чтобы распространять информацию об аутизме и вместе формировать в городах Украины среду, комфортную людям с РСА.

аутизм
Фотовыставка "Eye contact. Взгляд в спектре." во Львовском муниципальном художественном центре, которая имела целью показать внутренний мир детей в спектре через их взгляд. Главные герои - питомцы LEVCHYK SPECTRUM HUB

LEVCHYK SPECTRUM HUB финансируется за счет доноров, зарубежных грантов и неравнодушных к проблематике аутизма людей.

Вы можете поддержать деятельность центра, чтобы украинские дети в спектре аутизма могли получать регулярную коррекционную терапию, чтобы развивать свой потенциал на уровне со сверстниками. Поможем им не потерять это драгоценное время!

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Львов
Украина
аутизм

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