Життя дітей з аутизмом під час війни. Рік роботи LEVCHYK SPECTRUM HUB у Львові
Війна в Україні негативно вплинула на всіх наших громадян. Серед найбільш вразливих категорій — діти з розладами спектра аутизму (РСА), яким довелося разом з батьками тікати від бойових дій та облаштовувати своє життя на новому місці заново.
Діти з РСА чутливі навіть до найменших змін у їхньому житті: новий одяг, прогулянка незнайомим маршрутом чи нова людина в оточенні. Такі кардинальні зміни, як переїзд до нового міста чи навіть країни, що супроводжуються постійною тривогою та страхом за власне життя, мають руйнівний вплив на ментальне здоров’я дітей з аутизмом та провокують затримку у розвитку на роки.
Діти з аутизмом і війна
За статистикою, саме Львівщина знаходиться у переліку регіонів, де найбільша кількість дітей із діагностованим РСА — це понад 1100 малюків — за оцінками Національної служби здоров’я України, станом на жовтень 2023. Порівняно з довоєнними показниками у Львівській області, а це 300 дітей у спектрі аутизму, навантаження на корекційні центри для дітей з аутизмом у регіоні зросла майже втричі.
Тетяна Коломієць, переселенка з Харкова, мати 6-річного Матвія розповідає: "Матвійчику діагностували розлад аутичного спектра ще у Харкові, коли йому було 4 роки. Були значні відставання у розвитку мовлення. Ми почали займатися з логопедом — десь 2-3 рази на тиждень. Прогресу, як такого, не було. Коли почалася війна і ми з сім’єю евакуювалися до Львова, Матвій не сприймав нове оточення — майже не розмовляв, часто поводився агресивно. Вже тут, у Львові, нам підтвердили діагноз аутизм. Нам потрібно було розпочати корекційну роботу якомога швидше, адже проміжок, коли можна вплинути на подальший розвиток дитини у спектрі дуже короткий — до 7-8 років".
Оплата дороговартісної корекційної терапії для дітей з аутизмом — це ще одна гостра проблема, яка постає перед батьками.
Мінімально ефективний обсяг занять має становити не менше 25 годин на тиждень. Враховуючи, що середня вартість однієї години таких занять з фахівцем — 350-500 грн/год, щомісяця витрати на таку терапію для батьків дитини у спектрі складають 35 000-50 000 грн. Це велика сума для більшості українських родин, а для вимушених переселенців, які через війну втратили роботу та стабільний дохід — взагалі непосильна.
Щоб зарадити проблемі, благодійний фонд Future for Ukraine (FFU) у березні 2023 року заснував центр безоплатної корекційної допомоги LEVCHYK SPECTRUM HUB у Львові. У центрі створені всі умови, аби діти з РСА почувалися в безпеці та могли продовжувати свою корекційну терапію.
За рік роботи хаб забезпечив понад 4500 корекційних занять для дітей у спектрі аутизму. Це заняття з сенсорної інтеграції, поведінкової терапії та сесії з логопедом-дефектологом.
Методисти разом із психологом складають індивідуальну програму для кожного вихованця хабу, яка базується на рекомендаційних листах від інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), лікарів, а також на тестуванні, проведеному з дитиною в інших закладах. Програма розрахована на 12 місяців — це близько 25 корекційних занять щомісяця, за розкладом 6 разів на тиждень.
Батьки 6-річного Матвія, який відвідує LEVCHYK SPECTRUM HUB у Львові від самого відкриття, відзначають великий прогрес у розвитку хлопчика. За словами батька, Матвій тепер може відвідувати звичайний дитячий садок, вільно спілкуватися з однолітками. І це, безперечно, велика перемога для батьків дитини у спектрі.
У центрі LEVCHYK з дітьми працюють професійні АВА-терапісти, фахівці з сенсорної інтеграції, логопед та дитячий нейропсихолог. Діти займаються адаптивною фізкультурою, вчаться розуміти та керувати своїми емоціями, через гру розвивають мовленнєві навички, логіку та пам'ять.
Відео занять у Левчик:
Та найголовніше для дітей із РСА в умовах війни — це адаптуватися до нових обставин життя, аби почуватися комфортно та з легкістю вчитися нового.
Людмила Мамалига, головна методистка LEVCHYK SPECTRUM HUB, розповідає, як у хабі налагоджують комунікацію з дітьми.
"Спершу необхідно встановити зв’язок з дитиною, дозволити їй самостійно сформулювати свій запит, чому вона хоче навчитись, або дати змогу проявити це через гру. Головний секрет успіху — вміти спостерігати за дитиною. Малюк має бути впевнений, що його завжди почують та допоможуть, коли щось не буде йому вдаватися".
Для цього методист має сформувати ефективну команду терапістів, які працюватимуть з дітьми у спектрі. "Ми також залучаємо батьків до процесу — нам важливо почути очікування батьків від терапії, проговорити увесь процес занять, тобто, які результати вони зможуть принести. Так вимальовується план нашої подальшої роботи", — додає Людмила.
Звісно, найбільші виклики, з якими зараз доводиться працювати команді центру LEVCHYK, обумовлені війною. Більшість дітей почувається розгублено та налякано, коли лунає повітряна тривога. Навіть ті діти, які мають добре розвинені вербальні навички, в моменти сильної тривожності не можуть пояснити словами, що відчувають. Саме тому пріоритетним завданням для команди хабу є створити атмосферу безпеки, а вже потім переходити до навчання.
Благодійний фонд Future for Ukraine та LEVCHYK SPECTRUM HUB у Львові не лише забезпечують безоплатні корекційні заняття для ВПО дітей із розладами спектра аутизму, а й успішно реалізують соціально важливу ідею — створення аутизм-френдлі суспільства в Україні. Команда фонду постійно залучає до співпраці представників українських бізнесів та недержавних організацій, аби поширювати інформацію про аутизм та разом формувати в містах України середовище, комфортне для людей із РСА.
LEVCHYK SPECTRUM HUB фінансується коштом донорів, закордонних грантів та небайдужих до проблематики аутизму людей.
Ви також можете підтримати діяльність центру, аби українські діти у спектрі аутизму могли отримувати регулярну корекційну терапію, щоб розвивати свій потенціал на рівні з однолітками. Допоможемо їм не втратити цей дорогоцінний час!
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