Участницы Женского Конгресса. Фото: womenua.today

В четверг, 22 октября, в Киеве состоится десятый Украинский Женский Конгресс, участие в котором захотели принять более тысячи женщин и мужчин — это рекордное количество заявок за всю историю мероприятия. В этом году событие пройдет под лозунгом "От исключений к новым стандартам" и объединит более 45 украинских и международных спикеров.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на организаторов Украинского Женского Конгресса.

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Участницы Женского Конгресса. Фото: womenua.today

Украинский Женский Конгресс в Киеве

По информации организаторов, несмотря на постоянные обстрелы, перебои с электроснабжением и ежедневные потери, более тысячи женщин и мужчин подали заявки на участие в 10-м Украинском Женском Конгрессе. Это рекордное количество заявок за всю историю Конгресса.

"Мы долго думали, каким должен быть Конгресс в этом году. Когда каждый день приходят новости об обстрелах и погибших, очень непросто говорить о крупных событиях и праздновании юбилеев. Но более тысячи заявок показали нам, насколько людям нужна эта встреча.

Сегодня особенно важно поддержать женщин, на которых держится так много. Поговорить об их ответственности и смелости, о женском вкладе в устойчивость государства, о жизни вопреки войне", — отметила соучредительница Конгресса, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

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Участницы Женского Конгресса. Фото: womenua.today

В этом году Украинский Женский Конгресс пройдет под названием "От исключений к новым стандартам" и соберет более 45 украинских и международных спикеров. В программе – семь дискуссионных платформ, специальный диалог, хардток, презентации и выступление творческого объединения МУР.

"На десятилетие принято оглядываться назад, подводить итоги. А мы не будем. Потому что сегодня важнее то, что будет дальше. Мы хотим, чтобы изменения, произошедшие за эти десять лет, остались с нами, чтобы женщинам больше не приходилось быть исключениями. Чтобы исключения стали новыми стандартами. Вот о чем наш 10-й Конгресс", — рассказала соучредительница и директор Украинского Женского Конгресса Светлана Войцеховская.

Темы дискуссий 22 октября:

"Молодежь: Смелость выбирать" с участием молодых девушек и парней, которые уже сейчас берут на себя ответственность за будущее страны;

"Смелость воевать" с женщинами, которые служат в Силах обороны;

"Смелость расти" о предпринимательницах, которые, несмотря на сложное время, находят возможности расти и масштабировать свой бизнес;

"(Так называемая) неженская работа" с женщинами, которые переквалифицировались и сейчас работают в тех сферах, которые раньше считались мужскими;

"Видимый и невидимый труд" об экономике ухода: невидимой второй смене для женщин, которые ухаживают за детьми, родителями, ранеными;

"Культура как стратегия" о том, что во время войны культура стала вопросом безопасности, устойчивости и идентичности;

"От исключений к новым стандартам… и обратно?", в которой мы исследуем, почему ответственность женщин растет, а их влияние на принятие решений — не всегда.

Среди специальных событий — презентации ответственного бизнеса, специальный диалог между демографами и представителями правительства о человеческом капитале, а также музыкальное выступление творческого объединения МУР, которое состоится при поддержке партнера Конгресса ПриватБанка.

Участники Женского Конгресса. Фото: womenua.today

Традиционно во время Конгресса вручат награду имени Мэри О’Хейген за выдающиеся достижения в сфере гендерного равенства и женского лидерства. Имя четвертой лауреатки объявят на мероприятии.

"Гендерное равенство – это часть нашего движения к Европейскому Союзу. За последние десять лет Украина действительно многое сделала: изменилось законодательство, выросло представительство женщин в политике, открылись новые возможности в различных сферах. Украинский Женский Конгресс был и остается одной из площадок, где предлагают решения и продвигают изменения. Но важно не останавливаться. Наша задача – сделать равные права и возможности привычной частью жизни в Украине", — отметила Мария Ионова, соучредительница Украинского Женского Конгресса.

Регистрация на офлайн-участие в Конгрессе уже завершена. Организаторы приглашают присоединиться онлайн. Прямая трансляция начнется 22 октября в 12:00 на информационных ресурсах Украинского Женского Конгресса.

Украинский Женский Конгресс с 2017 года является национальной площадкой, которая формирует повестку женского лидерства и гендерной политики для государственных органов, местных общин, частного и общественного секторов, медиасообщества, а также привлекает международные женские и правозащитные организации, лидеров и лидеров мнений к продвижению принципов равенства в украинском обществе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что на конференции "Энергия бизнеса" более 300 представителей энергетики, власти и международных инвесторов обсудили развитие отрасли. Среди приоритетов назвали защиту и восстановление сетей, децентрализацию генерации и привлечение инвестиций.

Также Новини.LIVE писал, что фонд Future for Ukraine запустил программу психологической поддержки ветеранов и их семей. Она предусматривает 16 индивидуальных и три семейные онлайн-консультации для ветеранов и их жен, а для вдов погибших защитников — 12 индивидуальных встреч.