Учасниці Жіночого Конгресу. Фото: womenua.today

У четвер, 22 жовтня, у Києві відбудеться десятий Український Жіночий Конгрес, участь у якому захотіли взяти понад тисяча жінок і чоловіків — це рекордна кількість заявок за всю історію заходу. Цьогорічна подія пройде під гаслом "Від винятків до нових стандартів" та об'єднає понад 45 українських і міжнародних спікерів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на організаторів Українського Жіночого Конгресу.

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Учасниці Жіночого Конгресу. Фото: womenua.today

Український Жіночий Конгрес у Києві

За інформацією організаторів, попри постійні обстріли, перебої з електропостачанням і щоденні втрати, понад тисяча жінок і чоловіків подали заявки на участь у 10-му Українському Жіночому Конгресі. Це рекордна кількість заявок за всю історію Конгресу.

"Ми довго думали, яким має бути цьогорічний Конгрес. Коли щодня приходять новини про обстріли й загиблих, дуже непросто говорити про великі події та відзначення ювілеїв. Але понад тисяча заявок показали нам, наскільки людям потрібна ця зустріч.

Сьогодні особливо важливо підтримати жінок, на яких тримається так багато. Поговорити про їхню відповідальність і сміливість, про жіночий вклад у стійкість держави, про життя попри війну", — зазначила співзасновниця Конгресу, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

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Учасниці Жіночого Конгресу. Фото: womenua.today

Цьогоріч Український Жіночий Конгрес відбудеться під назвою "Від винятків до нових стандартів" і збере понад 45 українських та міжнародних спікерів і спікерок. У програмі – сім дискусійних платформ, спеціальний діалог, хардток, презентації та виступ творчого об’єднання МУР.

"На десятиріччя заведено озиратися назад, підбивати підсумки. А ми не будемо. Бо сьогодні важливіше, що буде далі. Ми хочемо, щоб зміни, які відбулися за ці десять років, залишилися з нами, щоб жінкам більше не доводилося бути винятками. Щоб винятки стали новими стандартами. Ось про що наш 10-й Конгрес", — розповіла співзасновниця і директорка УЖК Світлана Войцеховська.

Теми дискусій 22 жовтня:

"Молодь: Сміливість обирати" за участі молодих дівчат і хлопців, які вже зараз беруть на себе відповідальність за майбутнє країни;

"Сміливість воювати" з жінками, які служать у Силах оборони;

"Сміливість зростати" про підприємиць, які попри складний час знаходять можливості зростати, масштабувати свій бізнес;

"(Так звана) нежіноча робота" з жінками, які перекваліфікувалися і нині працюють у тих сферах, які раніше вважалися чоловічими;

"Видима і невидима праця" про економіку догляду: невидиму другу зміну для жінок, які доглядають дітей, батьків, поранених;

"Культура як стратегія" про те, що під час війни культура стала питанням безпеки, стійкості та ідентичності;

"Від винятків до нових стандартів… і назад?", в якій ми дослідимо, чому відповідальність жінок зростає, а їхній вплив на ухвалення рішень не завжди.

Серед спеціальних подій — презентації відповідального бізнесу, спеціальний діалог між демографами та урядовцями щодо людського капіталу, а також музичний виступ творчого об’єднання МУР, який відбудеться за підтримки партнера Конгресу ПриватБанку.

Учасники Жіночого Конгресу. Фото: womenua.today

Традиційно під час Конгресу вручать Відзнаку імені Мері О’Хейген за визначні досягнення у сфері гендерної рівності та жіночого лідерства. Ім’я четвертої лауреатки оголосять на події.

"Гендерна рівність – це частина нашого руху до Європейського Союзу. За останні десять років Україна справді багато зробила: змінилося законодавство, зросло представництво жінок у політиці, відкрилися нові можливості в різних сферах. Український Жіночий Конгрес був і залишається одним із майданчиків, де пропонують рішення та просувають зміни. Але важливо не зупинятися. Наше завдання – зробити рівні права та можливості звичною частиною життя в Україні", — зазначила Марія Іонова, співзасновниця Українського Жіночого Конгресу.

Реєстрація на офлайн-участь у Конгресі вже завершена. Організатори запрошують долучитися онлайн. Пряма трансляція розпочнеться 22 жовтня об 12:00 на інформаційних ресурсах Українського Жіночого Конгресу.

Український Жіночий Конгрес з 2017 року є національним майданчиком, який формує порядок денний жіночого лідерства та ґендерної політики для державних органів, місцевих громад, приватного та громадського секторів, медіаспільноти, а також залучає міжнародні жіночі та правозахисні організації, лідерок та лідерів думок до просування принципів рівності в українському суспільстві.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що на конференції "Енергія бізнесу" понад 300 представників енергетики, влади та міжнародних інвесторів обговорили розвиток галузі. Серед пріоритетів назвали захист і відновлення мереж, децентралізацію генерації та залучення інвестицій.

Також Новини.LIVE писав, що фонд Future for Ukraine запустив програму психологічної підтримки ветеранів та їхніх родин. Вона передбачає 16 індивідуальних і три сімейні онлайн-консультації для ветеранів та їхніх дружин, а для вдів загиблих захисників — 12 індивідуальних зустрічей.