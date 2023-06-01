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Знаменитая художница запустила акцию в поддержку детей с расстройствами спектра аутизма

1 июня 2023 13:40
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Знаменитая художница запустила акцию в поддержку детей с расстройствами спектра аутизма
Знаменитая художница запустила акцию в поддержку детей с расстройствами спектра аутизма. Фото: пресс-служба Ульяны Нешевой
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня в Международный день защиты детей медиа "ТиКиїв" и художница Ульяна Нешева запустили благотворительную акцию в поддержку детей с расстройствами спектра аутизма. В рамках благотворительного художественного проекта "Творчі люди" был представлен лимитированный выпуск худи.

Об этом сообщает издание "ТиКиїв".

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Благотворительная акция в защиту детей

В рамках благотворительного художественного проекта "Творчі люди" представлен лимитированный выпуск худи, иллюстрированных киевской художницей и тату-артисткой Ульяной Нешевой. Три уникальных худи с изображением символа Киева — каштана — поддержат сбор средств на нужды проекта Благотворительного фонда Future for Ukraine LEVCHYK Spectrum Hub — центр для детей с расстройствами спектра аутизма, эвакуированных из зоны боевых действий.

Знаменитая художница запустила акцию в поддержку детей с расстройствами спектра аутизма. Фото: пресс-служба Ульяны Нешевой
Знаменитая художница запустила акцию в поддержку детей с расстройствами спектра аутизма. Фото: пресс-служба Ульяны Нешевой

Поскольку привычный для нас мир, полон цветов, для детей со спектром аутизма – потрясение, художница выбрала именно минималистичный рисунок каштана с простыми ровными линиями. Главный символ города вышит белой нитью на черном тоске ведущего украинского бренда одежды VOVK, говорится в сообщении.

Знаменитая художница запустила акцию в поддержку детей с расстройствами спектра аутизма. Фото: пресс-служба Ульяны Нешевой
Знаменитая художница запустила акцию в поддержку детей с расстройствами спектра аутизма. Фото: пресс-служба Ульяны Нешевой

О Ульяне Нешевой

Ульяна Нешева – известная киевская художница, тату-артистка, работы которой можно найти не только в художественных галереях по всему миру (Berlin Art Week, в Институте современного искусства в Майами и др.), но и на телах современных инфлюэнсеров.

"В настоящее время Украина находится на удивительном этапе своей истории. Мы не только защищаем свои территории от врага – мы строим новое пространство внутри страны. Пространство, в котором каждый человек, несмотря на возраст, пол, ориентацию или другие черты, будет чувствовать себя комфортно и свободно. меня проект LEVCHYK, который заботится о детях с расстройствами спектра аутизма – именно об этом. О защите и внимании к тем, кто в этом нуждается больше всего», — говорит Нешева.

Как принять участие в благотворительной акции

Для участия в розыгрыше одного из трех авторских оверсайз-худи от "ТиКиїв" и Ульяны Нешевой необходимо заполнить форму и сделать донат на нужды LEVCHYK Spectrum Hub . Победители будут определены рандомно.

Благотворительная акция продлится до 12 июня 2023 года — она завершится в 12:00. Победители будут объявлены в тот же день.

Подробнее с правилами участия можно ознакомиться здесь. Принять участие в благотворительной акции можно по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что Офис Генерального прокурора Украины подвел итоги, сколько всего украинских детей пострадало от рук российских оккупантов. Офис Генпрокурора отмечает почти три тысячи российских преступлений против маленьких украинцев.

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