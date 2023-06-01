Знаменита художниця запустила акцію на підтримку дітей з розладами спектра аутизму. Фото: пресслужба Уляни Нєшевої

Сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, медіа "ТиКиїв" та художниця Уляна Нєшева запустили благодійну акцію на підтримку дітей з розладами спектра аутизму. У межах благодійного мистецького проєкту "Творчі люди" було презентовано лімітований випуск худі.

Про це повідомляє видання "ТиКиїв".

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У межах благодійного мистецького проєкту "Творчі люди" презентовано лімітований випуск худі, ілюстрований київською художницею та тату-артисткою Уляною Нєшевою. Три унікальні худі із зображенням символу Києва — каштана — підтримають збір коштів на потреби проєкту Благодійного фонду Future for Ukraine LEVCHYK Spectrum Hub — центру для дітей з розладами спектра аутизму, які були евакуйовані із зони бойових дій.

Знаменита художниця запустила акцію на підтримку дітей з розладами спектра аутизму. Фото: пресслужба Уляни Нєшевої

Знаменита художниця запустила акцію на підтримку дітей з розладами спектра аутизму. Фото: пресслужба Уляни Нєшевої

Оскільки звичний для нас світ, сповнений кольорів, для дітей зі спектром аутизму – потрясіння, художниця вибрала саме мінімалістичний малюнок каштана з простими рівними лініями. Головний символ міста вишитий білою ниткою на чорному худі провідного українського бренду одягу VOVK, йдеться в повідомленні.

Знаменита художниця запустила акцію на підтримку дітей з розладами спектра аутизму. Фото: пресслужба Уляни Нєшевої

Знаменита художниця запустила акцію на підтримку дітей з розладами спектра аутизму. Фото: пресслужба Уляни Нєшевої

Про Уляну Нєшеву

Уляна Нєшева — відома київська художниця, тату-артистка, роботи якої можна знайти не тільки в художніх галереях по всьому світу (Berlin Art Week, в Інституті сучасного мистецтва в Маямі та ін.), а й на тілах сучасних інфлюенсерів.

"Наразі Україна перебуває на дивовижному етапі своєї історії. Ми не тільки боронимо свої території від ворога – ми будуємо новий простір всередині країни. Простір, в якому кожна людина, незважаючи на вік, стать, орієнтацію чи інші риси, почуватиметься комфортно та вільно. Для мене проєкт LEVCHYK, який піклується про дітей із розладами спектра аутизму – саме про це. Про захист та увагу до тих, хто цього потребує найбільше", — каже Нєшева.

Як взяти участь у благодійній акції

Для участі у розіграші одного з трьох авторських оверсайз-худі від "ТиКиїв" та Уляни Нєшевої необхідно заповнити форму й зробити донат на потреби LEVCHYK Spectrum Hub. Переможців буде визначено рандомно.

Благодійна акція триватиме до 12 червня 2023 року — вона завершиться о 12:00. Переможців буде оголошено того ж дня.

Детальніше з правилами участі можна ознайомитися тут. Взяти участь у благодійній акції можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Офіс Генерального прокурора України підбив підсумки, скільки всього український дітей постраждало від рук російських окупантів. Офіс Генпрокурора зазначає про майже три тисячі російських злочинів проти маленьких українців.