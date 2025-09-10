Видео
Сделать города лучше — в Киеве запускают школу для урбанистов

Сделать города лучше — в Киеве запускают школу для урбанистов

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 16:12
Сделать украинские города лучше — в Киеве запускают новую школу для урбанистов
Школа для урбанистов. Фото: Urban Reform School

Осенью в столице начнет работу Urban Reform School — новая школа неформального образования в сфере пространственного планирования и развития городов. Ее основательницы — архитектор и урбанистка Александра Нарыжная, эксперт по проектированию публичных пространств Анастасия Палий и социолог Мария Грищенко — создают программу на базе десятилетнего опыта собственной общественной организации Urban Reform.

Urban Reform School будет учить современным подходам к планированию и городскому развитию на основе актуальных практик и реальных кейсов. Цель школы — подготовить поколение урбанистов для восстановления и развития украинских городов и общин.

Читайте также:

Urban Reform School

Первый набор открыт на программу Basic Urbanism для начинающих и молодых специалистов в сфере пространственного планирования и управления городов и общин, а также студентов старших курсов и выпускников высших учебных заведений.

Urban Reform School
Стрит-калчер центр, Николаев. Фото: Urban Reform School
У Києві відкриють Urban Reform School
Стрит-калчер центр, Харьков. Фото: Urban Reform School

Программа, которая продлится 9 месяцев, будет охватывать пространственное планирование и развитие, анализ данных, законодательные основы, природоориентированные решения, мобильность, урбан-экономику, наследие, дизайн и идентичность. Студенты будут изучать теорию, проводить исследования и работать с кейсами. Результатом станет командная концепция пространственного развития громады, которую участники смогут добавить в портфолио.

Тактичний парк
Тактический парк, Одесса. Фото: Urban Reform School
Урбан парк ВДНГ Київ
Урбан парк ВДНХ. Фото: Urban Reform School

В дальнейшем школа запустит программы Executive для управленцев и лидеров изменений и Professional — для специалистов с опытом от трех лет в сфере пространственного развития, стратегического планирования, городских исследований или девелопмента.

Urban Reform School
Обучение Urban Reform School. Фото: Urban Reform School

Обучение будет проходить в Киеве, среди преподавателей — ведущие украинские и международные эксперты в сфере городского планирования. Кроме того, в наблюдательный совет школы входят Ирина Ставчук (European Climate Foundation), архитектор Роман Сах (Formografia), социолог Наталья Отрищенко (Центр городской истории), соучредитель MetaLab Анна Пашинская, а также профессора из Лондона, MIT и Цюриха.

Urban Reform School у Києві
Проект. Фото: Urban Reform School

Презентация Urban Reform School состоится 16 сентября в 18:30 в офисе Urban Reform (пер. Инженерный, 2б). Во время события можно будет узнать больше об образовательных программах и возможностях, которые получат выпускники. Вход — свободный, предварительная регистрация по ссылке.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
