Зробити українські міста кращими — у Києві запускають нову школу для урбаністів

Школа для урбаністів. Фото: Urban Reform School

Восени в столиці розпочне роботу Urban Reform School — нова школа неформальної освіти у сфері просторового планування та розвитку міст. Її засновниці — архітекторка й урбаністка Олександра Нарижна, експертка з проєктування публічних просторів Анастасія Палій і соціологиня Марія Грищенко — створюють програму на базі десятирічного досвіду власної громадської організації Urban Reform.

Urban Reform School навчатиме сучасних підходів до планування й міського розвитку на основі актуальних практик і реальних кейсів. Мета школи — підготувати покоління урбаністів для відбудови та розвитку українських міст і громад.

Реклама

Читайте також:

Urban Reform School

Перший набір відкрито на програму Basic Urbanism для початківців та молодих фахівців у сфері просторового планування й управління міст і громад, а також студентів старших курсів і випускників закладів вищої освіти.

Стріт-калчер центр, Миколаїв. Фото: Urban Reform School

Стріт-калчер центр, Харків. Фото: Urban Reform School

Програма, що триватиме 9 місяців, охоплюватиме просторове планування й розвиток, аналіз даних, законодавчі основи, природоорієнтовані рішення, мобільність, урбан-економіку, спадщину, дизайн та ідентичність. Студенти вивчатимуть теорію, проводитимуть дослідження й працюватимуть із кейсами. Результатом стане командна концепція просторового розвитку громади, яку учасники зможуть додати до портфоліо.

Тактичний парк, Одеса. Фото: Urban Reform School

Урбан парк ВДНГ. Фото: Urban Reform School

Надалі школа запустить програми Executive для управлінців і лідерів змін та Professional — для фахівців із досвідом від трьох років у сфері просторового розвитку, стратегічного планування, міських досліджень чи девелопменту.

Навчання Urban Reform School. Фото: Urban Reform School

Навчання відбуватиметься в Києві, серед викладачів — провідні українські та міжнародні експерти у сфері міського планування. Крім того, до наглядової ради школи входять Ірина Ставчук (European Climate Foundation), архітектор Роман Сах (Formografia), соціологиня Наталія Отріщенко (Центр міської історії), співзасновниця MetaLab Анна Пашинська, а також професори з Лондона, MIT і Цюриха.

Проєкт. Фото: Urban Reform School

Презентація Urban Reform School відбудеться 16 вересня о 18:30 в офісі Urban Reform (пров. Інженерний, 2б). Під час події можна буде дізнатися більше про освітні програми й можливості, які отримають випускники. Вхід — вільний, попередня реєстрація за посиланням.