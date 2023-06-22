Вадим Столар: Намагаємось максимально підтримувати дітей, яким особливо важко під час війни

Дитяче свято, організоване Благодійним фондом Вадима Столара. Фото: пресслужба Фонду

Дитяче свято було організоване Благодійним фондом Вадима Столара з нагоди Дня захисту дітей на центральній площі Вишгорода.

За словами засновника Вадима Столара, під час війни найбільше страждають діти, тому підтримувати малечу є пріоритетом для нього та Фонду, пишуть bigmir.net

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Під час війни діти позбавлені дитинства, доступу до навчання, розвитку та простих радощів повсякденного життя. Вадим Столар наголошує, що діти є найбільш вразливою групою, оскільки вони не можуть почуватися в безпеці та часто переживають глибоку психологічну травму.

Підтримка дітей є одним з головних завдань Фонду, як підкреслив сам Вадим Столар: "Цей напрям є одним з наших пріоритетів".

Дитяче свято, організоване Благодійним фондом Вадима Столара. Фото: пресслужба Фонду

Окрім поточного проєкту "Відновись", спрямованого на підтримку сімей з дітьми, Фонд також здійснює спонтанні ініціативи, щоб охопити якомога більше дітей, які потребують допомоги. Серед таких ініціатив Вадим Столар називає організацію у Вишгороді великого свята до Дня захисту дітей.

Дитяче свято, організоване Благодійним фондом Вадима Столара. Фото: пресслужба Фонду

У Фонді Вадима Столара розповіли про підготовку до заходу

Волонтери Фонду Вадима Столара обговорили ідею дитячого свята та вирішили зробити його неординарним, щоб подарувати дітям незабутні враження. Про це повідомила волонтерка Наталія Приходько, зазначивши, що метою організаторів також було виховання любові до читання серед українських дітей.

Дитяче свято, організоване Благодійним фондом Вадима Столара. Фото: пресслужба Фонду

Тому свято було задумано як комплексне та інтерактивне, центральною темою якого стала книга Льюїса Керрола "Аліса в Дивокраї".

Дитяче свято, організоване Благодійним фондом Вадима Столара. Фото: пресслужба Фонду

Валерія Лебедєва, ще одна волонтерка та багатодітна мама, висловила переконання у важливості приділяти дітям максимум уваги, адже вони — майбутнє України. Попри тривалі обстріли та терористичні акти, Фонд прагне об’єднати людей та працювати над наближенням Перемоги.

Свято, організоване Фондом Вадима Столара, містило різноманітні формати, серед яких інтерактивна вистава, читання артистів, ігротека та інші елементи відпочинку. Актори, одягнені як персонажі з літературного твору, спочатку читали уривки з книги про Алісу, а пізніше аніматори залучили до вистави й аудиторію, створивши справжній інтерактив.

Дитяче свято, організоване Благодійним фондом Вадима Столара. Фото: пресслужба Фонду

Спочатку плани на дитяче свято 1 червня довелося змінити через трагічні події у Києві. Проте Фонд Вадима Столара вирішив перенести захід, щоб діти все ж таки отримали змогу порадіти, повеселитися та з користю провести час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2022 році український політик і меценат Вадим Столар разом зі своїм Благодійним фондом започаткували ініціативу "Знайомся: Київ!".

Цей проєкт був спеціально розроблений, щоб запропонувати безплатні екскурсії столицею вимушено переміщеним особам (ВПО). Його головною метою є ознайомлення людей з багатою історією міста та надання позитивних вражень для тих, хто був вигнаний війною зі своїх домівок.