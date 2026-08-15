Психологічна підтримка родин ветеранів — нова програма FFU

Генеральна директорка, засновниця Future for Ukraine (FFU) та представники громадської організації "Всеукраїнське об’єднання "Ветеранський корпус"". Фото: FFU

Благодійний фонд Future for Ukraine (FFU) та громадська організація "Всеукраїнське об’єднання "Ветеранський корпус"" підписали меморандум про співпрацю. Першою спільною ініціативою стане програма комплексної психологічної підтримки ветеранів та їхніх родин.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Психологічна підтримка ветеранів та їхніх родин

П’ятий рік повномасштабної війни створює численні виклики для мільйонів українців. Особливо складний шлях проходять ветерани, ветеранки та їхні родини.

Турбота про ментальне здоров’я родин – важлива частина комплексного відновлення та реінтеграції ветеранів у суспільство. Щоб впоратися із наслідками пережитого, відновити стосунки в сім’ї та будувати далі своє майбутнє, фахової психологічної підтримки потребують і ветеран, і його рідні. Саме тому благодійний фонд Future for Ukraine започаткував нову програму

"Ментальне здоров'я постраждалих від війни" (Mental Health).

Future for Ukraine та "Ветеранський корпус" запускають спільну програму

Програма комплексної психологічної підтримки ветеранів та їхніх родин стане першою спільною ініціативою благодійного фонду Future for Ukraine та ГО "Всеукраїнське об’єднання "Ветеранський корпус"".

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"Ми розуміємо, що повернення ветерана до цивільного життя стосується не лише його особисто. Цей складний шлях проходить уся родина. Саме тому допомога має бути комплексною: психологічне відновлення, адаптація, підтримка близьких і формування безпечного середовища для повернення до повноцінного життя", – зазначила генеральна директорка та засновниця Future for Ukraine (FFU) Анна Ковальова.

За її словами, для фонду важливо створювати системні програми, які дають довготривалий результат. Адже піклування про ветеранів і їхні сім’ї – це про відповідальність суспільства перед людьми, які захищали Україну.

Голова ГО "Всеукраїнське об’єднання "Ветеранський корпус"" Ян Клішаєв наголосив на важливості підтримки ментального здоров’я родин ветеранів:

"Наслідки війни переживають не лише ветерани, а й їхні близькі. Тому шлях відновлення та адаптації до цивільного життя важливо проходити разом із родиною. У межах співпраці ми будемо формувати культуру турботи про ментальне здоров’я та заохочувати своєчасно звертатися по професійну психологічну допомогу. Адже така підтримка важлива для емоційного стану всієї родини".

Як працюватиме програма Mental Health

Лідерка програми Mental Health ("Ментальне здоров'я постраждалих від війни"), клінічна психологиня і травматерапевтка Анна Грубая пояснила, що повернення ветерана з фронту до цивільного життя потребує перебудови взаємин у всій родині та адаптації кожного її члена. Саме тому мета програми – комплексна підтримка та відновлення не лише ветерана, а й усієї родини.

"Після бойового досвіду, поранення чи повернення до цивільного життя звичні ролі та відносини в сім’ї можуть змінюватися. Кожному – ветерану, дружині чи чоловікові, дітям, батькам – потрібні час і підтримка, щоб адаптуватися до цих змін. Тому програма передбачає комплексну роботу з родиною: вона допомагатиме її членам краще розуміти потреби одне одного, відновлювати взаємодію та разом визначати нові спільні цілі", – прокоментувала Анна Грубая.

Програма психологічної підтримки родин ветеранів складатиметься з двох етапів. Першим стане виїзна зустріч "Любисток", під час якої учасники познайомляться з фахівцями, дізнаються більше про формат роботи та сформують безпечний простір для подальшої взаємодії. Другий етап передбачає три місяці індивідуальної та групової роботи з психологом.

Яких результатів має допомогти досягти програма

Програма має допомогти учасникам знизити рівень психологічного дистресу, покращити спілкування та взаємопідтримку в родині, посилити психологічну стійкість і сформувати індивідуальний план подальшого відновлення.

"Повернення до цивільного життя – це шлях, який родина проходить разом. Психологічна підтримка допомагає зміцнювати стосунки та краще розуміти потреби одне одного. Це не лише про подолання наслідків війни, а й про збереження родини, яка є важливою опорою для ветерана. Підтримка ментального здоров’я ветеранів та їхніх близьких — це внесок у стійкість українських родин, успішну реінтеграцію ветеранів у цивільне життя та майбутнє країни", — зазначила керівниця проєкту "Центр підтримки сімей "Родини"" ГО "Всеукраїнське об’єднання "Ветеранський корпус"" Іванна Бабій.

Меморандум передбачає не лише реалізацію пілотної програми, а й подальші спільні заходи, спрямовані на психологічне відновлення, соціальну адаптацію ветеранів та їхніх родин, інтеграцію в активне суспільне життя, зміцнення сімейних взаємин та покращення якості життя родин.

Засновниця благодійного фонду Future for Ukraine (FFU) та представники громадської організації "Всеукраїнське об’єднання "Ветеранський корпус"". Фото: FFU

Голова ГО "Всеукраїнське об’єднання "Ветеранський корпус"" Ян Клішаєв. Фото: FFU

Новини.LIVE повідомляли, що благодійний фонд Future for Ukraine посів друге місце в номінації "Благодійна акція року" за щорічний забіг Go to the Future. Захід, який фонд уже втретє організовує на підтримку ветеранів із втраченими кінцівками, став для проєкту найвищим визнанням і підтвердженням його внеску у створення безбар’єрного середовища в Україні.