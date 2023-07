З Японії до України: Лисичанська громада отримала 215 крісел колісних

Центр гуманітарної допомоги Future For Ukraine

25 липня відбулася передача від благодійного фонду Future for Ukraine 215 крісел колісних на запит Лисичанської міської військової адміністрації в межах проєкту Japan Wheelchair Program for Ukraine, який фонд започаткував спільно з партнерами з Японії.

Потреба крісел колісних

Через російську військову агресію в Україні зросла кількість людей, які зазнали травм, або ж мають загострення хронічних захворювань та потребують крісел колісних для особистого вжитку. Щоб задовольнити ці потреби, благодійний фонд Future For Ukraine разом із меценатом проєкта Вадимом Столаром та партнерами з Японії — Sakura Wheelchair Project Hiroshima та Go! Fly! Wheelchairs — започаткували ініціативу Japan Wheelchair Program for Ukraine ("Доступне крісло колісне для українців").

Скільки крісел передала Японія

Від початку проєкту гуманітарний штаб фонду отримав з Японії 3 партії крісел колісних. 100 крісел колісних отримали мешканці селища Іванків, що знаходиться на північ від Києва, яке одним із перших опинилося в окупації та пережило найстрашніші часи своєї історії.

Другу партію у кількості 137 крісел колісних було розподілено між лікарнями Тернопільщини, де знайшли прихисток багато переселенців зі сходу та півдня країни.

Ще 68 крісел колісних за програмою Japan Wheelchair Program for Ukraine отримали 7 прифронтових лікарень Дніпра, КНП "Дитяча клінічна лікарня №9 Подільського району міста Києва" та НДСЛ "Охматдит".

Наразі відбулася передача третьої партії — 215 крісел колісних — на запит Лисичанської міської військової адміністрації, на потреби переселенців з прифронтових територій Луганської області. Про захід розповідає у своєму дописі на Facebook меценат проєкту Вадим Столар.

Важлива ініціатива

Для підписання документів щодо передачі крісел колісних, на захід прибула Оксана Волошина, заступниця начальника Лисичанської міської військової адміністрації. Вона висловила подяку за надану допомогу та виступила з короткою промовою:

"Перш за все, хочу подякувати фонду та всім причетним за таку ініціативу, вона дійсно дуже важлива! 320 тисяч населення Луганської області стали вимушеними переселенцями від початку російського повномасштабного вторгнення. Серед них — діти, підлітки, дорослі та літні люди, які не можуть пересуватися самостійно. Також ми маємо сформовані списки запитів на крісла колісні від лікарень, де проходять лікування наші військовослужбовці. Наше управління соцзахисту працює досить злагоджено та потужно, і ми гарантуємо, що всі отримані крісла колісні будуть якнайшвидше передані кінцевому бенефіціару!".

Нагадаємо, раніше народний депутат та громадський діяч Вадим Столар наголосив, що родини з дітьми, в яких один із батьків загинув внаслідок бойових дій, потребують найбільшої уваги. Він зазначив, що разом зі своєю командою продовжує опікуватися родинами загиблих Героїв.