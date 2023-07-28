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Из Японии в Украину: Лисичанская община получила 215 кресел колесных

28 июля 2023 22:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Из Японии в Украину: Лисичанская община получила 215 кресел колесных
Центр гуманитарной помощи Future For Ukraine
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

25 июля состоялась передача от благотворительного фонда Future for Ukraine 215 колесных кресел по запросу Лисичанской городской военной администрации в рамках проекта Japan Wheelchair Program for Ukraine, который фонд начал совместно с партнерами из Японии.

Потребность кресел колесных

Из-за российской военной агрессии в Украине возросло количество людей, которые получили травмы, или имеют обострение хронических заболеваний и нуждаются в колёсных креслах для личного потребления. Чтобы удовлетворить эти потребности, благотворительный фонд Future For Ukraine вместе с меценатом проекта Вадимом Столаром и партнерами из Японии Sakura Wheelchair Project Hiroshima и Go! Fly! Wheelchairs — положили начало инициативе Japan Wheelchair Program for Ukraine ("Доступное кресло колесное для украинцев").

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С начала проекта гуманитарный штаб фонда получил из Японии 3 партии колесных кресел. 100 колёсных кресел получили жители поселка Иванков, расположенного к северу от Киева, которое одним из первых оказалось в оккупации и пережило самые страшные времена своей истории.

Вторая партия в количестве 137 колёсных кресел была распределена между больницами Тернопольщины, где нашли убежище многие переселенцы с востока и юга страны.

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Центр гуманитарной помощи Future For Ukraine

Еще 68 колёсных кресел по программе Japan Wheelchair Program for Ukraine получили 7 прифронтовых больниц Днепра, КНП "Детская клиническая больница №9 Подольского района города Киева" и НДСЛ "Охматдет".

Прошла передача третьей партии — 215 кресел колесных — по запросу Лисичанской городской военной администрации, на нужды переселенцев с прифронтовых территорий Луганской области. О мероприятии рассказывает в своем сообщении на Facebook меценат проекта Вадим Столар.

Важная инициатива

Для подписания документов о передаче колесных кресел, на мероприятие прибыла Оксана Волошина, заместитель начальника Лисичанской городской военной администрации. Она выразила благодарность за оказанную помощь и выступила с короткой речью:

"Прежде всего, хочу поблагодарить фонд и всех причастных за такую инициативу, она действительно очень важна! 320 тысяч населения Луганской области стали вынужденными переселенцами с начала российского полномасштабного вторжения. Среди них — дети, подростки, взрослые и пожилые люди, которые не могут передвигаться Мы также имеем сформированные списки запросов на кресла колесные от больниц, где проходят лечение наши военнослужащие. Наше управление соцзащиты работает достаточно слаженно и мощно, и мы гарантируем, что все полученные колесные кресла будут как можно быстрее переданы конечному бенефициару!".

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Центр гуманитарной помощи Future For Ukraine

Напомним, ранее народный депутат и общественный деятель Вадим Столар подчеркнул, что семьи с детьми, в которых один из родителей погиб в результате боевых действий, нуждаются в наибольшем внимании. Он отметил, что вместе со своей командой продолжает заботиться о семьях погибших Героев.

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