Знання, ШІ та нові KPI: у Києві пройшла конференція Forbes University

Конференція Forbes University. Фото: Новини.LIVE

20 серпня у Києві відбулася конференція Forbes University, присвячена новим освітнім викликам в епоху когнітивної революції. Подія зібрала ректорів провідних українських вишів, СЕО топових компаній, інвесторів та державних діячів. Головною темою дискусій стала фундаментальна трансформація вищої школи: якою має бути роль університету в світі, де швидку відповідь надає алгоритм, а знання стали доступними кожному.

Про це пише Новини.LIVE.

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Цінність людини в епоху алгоритмів

"Якщо знання щойно стали майже безкоштовними, що пропонує университет?" — із цього питання ректор УКУ Тарас Добко розпочав розмову про нову освітню реальність. На його думку, у світі алгоритмів найціннішими стають критичне мислення, суб'єктність, здатність постійно навчатися, довіра та якісна людська взаємодія. Задаючи рамку події, редактор-засновник Forbes Ukraine Володимир Федорін наголосив, що компанії та виші мають змінюватися не повільніше за світ навколо, формувати гіпотези та створювати нове знання.

Бізнес і вища школа: межа та синергія

Учасники обговорили баланс між бізнес-підходом та академічними фундаментальними знаннями:

Сергій Квіт (президент НаУКМА) відзначив потребу вишів ставати підприємливішими й фінансово самодостатніми.

Юлія Бадрітдінова (CEO McDonald’s Ukraine) окреслила відмінність: бізнес живе коротшим горизонтом і орієнтується на результат, тоді як университет мислить далеко наперед.

Олексій Ніщик (CGO Genesis) сформулював принцип: "Ваш користувач – студент, не держава і не бізнес".

Практичний ефект партнерства варто рахувати результатами: через студентські програми Kernel з 2011 року пройшли понад 2000 осіб (більш ніж 400 з яких були працевлаштовані).

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Дискусія за підтримки Райффайзен Банку (за участі Віталія Гордуза, Михайла Шнейдера та Ігоря Кравчишина) охопила питання диверсифікації доходів та грантів. Голова наглядової ради КАІ Петро Чернишов розповів про 12 KPI для ректора, а ректорка Львівської політехніки Наталія Шаховська підкреслила важливість лідерства у державному секторі.

Відповіді на технологічні зміни презентували SET University (модель AI-native університету від Ірини Вольницької) та НаУКМА (програма "Могилянський Тривіум: Liberal Arts" від Михайла Винницького). Додатково ректорка ЛНТУ Ірина Вахович відзначила роль вишу як "полюсу росту Волині", а ректорка Каразінського вишу Тетяна Кагановська назвала университет "серцем міста".

Інвестиції бізнесу в управління

У фінальному інтерв’ю співзасновник SoftServe Тарас Кицмей та засновник Ajax Systems Олександр Конотопський із головним редактором Forbes Ukraine Борисом Давиденком підкреслили, що бізнес не лише фінансує лабораторії, а й долучається до управління вишами. Президентка КАІ Ксенія Семенова підсумувала: самими грошима бізнес не обмежується — він дедалі глибше входить в академічний менеджмент.

Конференція Forbes University засвідчила: успіх сучасної вищої школи лежить на перетині адаптивності, сильного лідерства та глибокого партнерства з бізнесом на тлі когнітивної революції.

Експерти на конференції Forbes University. Фото: Новини.LIVE

Конференція Forbes University в Києві. Фото: Новини.LIVE

Люди в залі. Фото: Новини.LIVE

Ми також писали, що 20 серпня 2026 року в Києві відбулася Forbes Ukraine University — масштабна платформа для діалогу між представниками системи вищої освіти, корпоративного навчання та бізнесу, які працюють над розвитком людського капіталу в Україні. Захід відбувся на тлі когнітивної революції, яку прискорює стрімкий розвиток штучного інтелекту.

Новини.LIVE інформували, що 25–26 червня 2026 року Forbes Ukraine провів у Києві Форум підприємців 2026, який об’єднав понад 700 підприємців, інвесторів і керівників компаній. Дводенна подія під гаслом "Бізнес-генератор: зарядись серед своїх" була зосереджена на подоланні операційного хаосу, автоматизації бізнес-процесів, впровадженні штучного інтелекту та стратегіях масштабування.