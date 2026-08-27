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Главная Актуально Знания, ИИ и новые KPI: в Киеве прошла конференция Forbes University

Знания, ИИ и новые KPI: в Киеве прошла конференция Forbes University

Ua ru
27 августа 2026 17:07
Знания, ШИ и новые KPI: в Киеве прошла конференция Forbes University
Конференция Forbes University. Фото: Новости.

20 августа в Киеве прошла конференция Forbes University, посвященная новым образовательным вызовам в эпоху когнитивной революции. Событие собрало ректоров ведущих украинских вузов, CEO крупнейших компаний, инвесторов и государственных деятелей. Главной темой дискуссий стала фундаментальная трансформация высшего образования: какой должна быть роль университета в мире, где быстрый ответ дает алгоритм, а знания стали доступны каждому.

Об этом пишет Новини.LIVE.

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Ценность человека в эпоху алгоритмов

"Если знания только что стали почти бесплатными, что предлагает университет?" — по этому вопросу ректор УКУ Тарас Добко начал разговор о новой реальности образования. По его мнению, в мире алгоритмов наиболее ценны критическое мышление, субъектность, способность постоянно учиться, доверие и качественное человеческое взаимодействие. Задавая рамку события, редактор-основатель Forbes Ukraine Владимир Федорин подчеркнул, что компании и вузы должны меняться не медленнее мира вокруг, формировать гипотезы и создавать новое знание.

Бизнес и высшая школа: граница и синергия

Участники обсудили баланс между бизнес-подходом и академическими фундаментальными знаниями:

  • Сергей Квит (президент НаУКМА) отметил необходимость вузов становиться более предприимчивыми и финансово самодостаточными.
  • Юлия Бадритдинова (CEO McDonald's Ukraine) очертила отличие: бизнес живет более коротким горизонтом и ориентируется на результат, тогда как университет мыслит далеко вперед.
  • Алексей Нищик (CGO Genesis) сформулировал принцип: "Ваш пользователь – студент, не государство и не бизнес".

Практический эффект партнерства следует считать результатами: через студенческие программы Kernel с 2011 года прошли более 2000 человек (более 400 из которых были трудоустроены).

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Экономика, лидерство и AI-модели

Дискуссия при поддержке Райффайзен Банка (с участием Виталия Гордуза, Михаила Шнейдера и Игоря Кравчишина) охватила вопросы диверсификации доходов и грантов. Председатель наблюдательного совета КАИ Петр Чернышев рассказал о 12 KPI для ректора, а ректор Львовской политехники Наталья Шаховская подчеркнула важность лидерства в государственном секторе.

Ответы на технологические изменения представили SET University (модель AI-native университета от Ирины Вольницкой ) и НаУКМА (программа "Могилянский Тривиум: Liberal Arts" от Михаила Винницкого ). Дополнительно ректор ЛНТУ Ирина Вахович отметила роль вуза как "полюса роста Волыни", а ректор Каразинского вуза Татьяна Кагановская назвала университет "сердцем города".

Инвестиции бизнеса в управление

В финальном интервью соучредитель SoftServe Тарас Кицмей и основатель Ajax Systems Александр Конотопский с главным редактором Forbes Ukraine Борисом Давиденко подчеркнули, что бизнес не только финансирует лаборатории, но и приобщается к управлению вузами. Президент КАИ Ксения Семенова подытожила: самими деньгами бизнес не ограничивается — он все глубже входит в академический менеджмент.

Конференция Forbes University показала, что успех современной высшей школы лежит на пересечении адаптивности, сильного лидерства и глубокого партнерства с бизнесом на фоне когнитивной революции.

Знания, ИИ и новые KPI: в Киеве состоялась конференция Forbes University - фото 1
Эксперты конференции Forbes University. Фото: Новини.LIVE
Знания, ИИ и новые KPI: в Киеве состоялась конференция Forbes University - фото 2
Конференция Forbes University в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Знания, ИИ и новые KPI: в Киеве состоялась конференция Forbes University - фото 3
Люди в зале. Фото: Новини.LIVE

Мы также писали, что 20 августа 2026 г. в Киеве состоялась Forbes Ukraine University — масштабная платформа для диалога между представителями системы высшего образования, корпоративного обучения и бизнеса, работающих над развитием человеческого капитала в Украине. Мероприятие состоялось на фоне когнитивной революции, ускоряющей стремительное развитие искусственного интеллекта.

Новини.LIVE информировали, что 25–26 июня 2026 года Forbes Ukraine провел в Киеве Форум предпринимателей 2026, объединивший более 700 предпринимателей, инвесторов и руководителей компаний. Двухдневное событие под лозунгом "Бизнес-генератор: зарядись среди своих" было сосредоточено на преодолении операционного хаоса, автоматизации бизнес-процессов, внедрении искусственного интеллекта и стратегиях масштабирования.

искусственный интеллект Университет конференция алгоритмы Forbes Ukraine
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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