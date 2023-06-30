БФ "Майбутнє для України" обʼєднались із мережею кінотеатрів задля допомоги дітям з аутизмом Фото: Future For Ukraine

Благодійний Фонд "Майбутнє для України" (FFU) разом з мережею кінотеатрів "Планета Кіно" та головною платформою добрих справ dobro.ua об’єднали зусилля заради допомоги дітям з аутизмом.

Про це повідомляє благодійний фонд "Майбутнє для України".

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Діти, аутизм, війна

Фахівці центру розвитку LEVCHYK SPECTRUM HUB, який був створений фондом Future For Ukraine у Львові, допомагають дітям ВПО та їхнім сім’ям адаптуватися до нових умов життя та надають корекційні заняття безкоштовно.

Щоб підтримати діяльність хабу, БФ "Майбутнє для України" розпочав співпрацю з мережею кінотеатрів "Планета Кіно" та благодійною платформою dobro.ua, й оголосив збір коштів на корекційні заняття для дітей з аутизмом, які були змушені евакуюватись до Львова через воєнні дії.

БФ "Майбутнє для України" обʼєднались із мережею кінотеатрів задля допомоги дітям з аутизмом Фото: Future For Ukraine

Сума збору — 200 000 грн. Вона допоможе покрити орієнтовну вартість близько 200 корекційних занять для дітей із аутизмом.

"Раді бачити, що наша спільнота добра поповнилась таким кейсом, як допомога дітям із аутизмом. Левчик робить надзвичайну справу, допомагаючи дітям ВПО адаптуватись до життя в умовах війни та продовжувати свій розвиток. Спільними зусиллями ми стаємо ще ближче до мети — створення інклюзивного суспільства, в якому кожен, без винятку, почуватиметься комфортно та матиме можливість реалізувати власний потенціал. Розвиваючи культуру масової благодійності, ми робимо внесок у розвиток сильного українського суспільства", — розповіла керівник PR-департаменту благодійної платформи dobro.ua. Тетяна Пилипчук.

БФ "Майбутнє для України" обʼєднались із мережею кінотеатрів задля допомоги дітям з аутизмом Фото: Future For Ukraine

Мережа кінотеатрів "Планета кіно" погодилася надати партнерську підтримку благодійному збору.

"Одним із векторів розвитку бренду "Планета Кіно" є соціальний напрямок. Тому ми завжди раді корисним партнерствам, які допомагають людям. Звісно, з початком повномасштабного вторгнення наші можливості скоротилися зі зрозумілих причин, проте ми продовжуємо підтримувати незахищені групи населення. Ми готові працювати тільки з перевіреними фондами, які поділяють наші цінності, і Фонд FFU — саме такий", — каже співзасновник мережі кінотеатрів "Планета Кіно" Дмитро Деркач.

БФ "Майбутнє для України" обʼєднались із мережею кінотеатрів задля допомоги дітям з аутизмом Фото: Future For Ukraine

Більшість кінотеатрів — інклюзивні

Зазначається, що переважна більшість кінотеатрів створювались інклюзивними та облаштовані з урахуванням особливих потреб людей.

БФ "Майбутнє для України" обʼєднались із мережею кінотеатрів задля допомоги дітям з аутизмом Фото: Future For Ukraine

Так, наприклад, у Планеті Кіно Дніпро наявні ресурсні кімнати для дітей, пандуси, доступ із панорамним ліфтом до кінотеатру та місця у першому ряду для інвалідних візків у залах 1,2,6,7. У Львів King Cross є пандуси на вході до залів 4, 5 та IMAX. До кінотеатру у ТРЦ Форум Львів також можна потрапити на інвалідному візку. У Планета Кіно Суми всі зали мають пандуси та місця для людей з інвалідністю. У харківській Планеті Кіно теж є можливість дістатися зали IMAX на візку.

До двох одеських кінотеатрів — Таїрова та Котовського — можна потрапити без проблем на ліфті. У всіх залах відсутні сходи. Є спеціально відведені місця, де поставити візок.

Планета Кіно River Mall у Києві оснащена ресурсною інклюзивною кімнатою, де діти можуть перепочити та відкалібрувати свій внутрішній стан, пандусами до усіх залів Cinetech+ (в 4 DХ та залах RE’LUX) та ІМАХ. Також, в IMAX та залах 1, 2, 3, 4 Cinetech+ у першому ряду є місця для людей на інвалідних візках. До кінотеатру на третій поверх легко можна піднятися на ліфті.

До Планети Кіно Блокбастер також можна дістатися на ліфті. Пандуси є у залах ІМАХ, 1 та 8 Cinetech+.

БФ "Майбутнє для України" обʼєднались із мережею кінотеатрів задля допомоги дітям з аутизмом Фото: Future For Ukraine

Як долучитися до благодійного збору

Кожен відвідувач мережі закладів "Планета Кіно" також може долучитися до збору, влаштувавши справжнє сафарі на Левчика у залах очікування кінотеатрів. Зображений на наліпках на столах, касах та у самих непередбачуваних місцях, Левчик чекає на кожного благодійника. Наліпки мають QR-код за допомогою якого, можна легко допомогти дітям із аутизмом, зробивши будь-який зручний внесок на кейс збору, на який веде код.

БФ "Майбутнє для України" обʼєднались із мережею кінотеатрів задля допомоги дітям з аутизмом Фото: Future For Ukraine

Також, у межах спільного проєкту, у кінотеатрах Планети Кіно відбуватимуться спеціальні благодійні покази мультфільмів раз на місяць. 27 червня діти з РСА та їхні батьки вже мали змогу переглянути захоплюючий мультик "Стихії" від Pixar у кінотеатрах Planeta Kino River Mall у Києві та Planeta Kino Forum Lviv у Львові.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кількість ампутацій серед населення України збільшується з плином війни — страждають як військові, так і цивільні громадяни. Постає гостре питання отримання якісних протезів та реабілітації. В Україні є така ініціатива, започаткована благодійною організацією "БФ "Майбутнє для України" (Future for Ukraine), яка допомагає українським військовим отримувати якісні протези та проходити реабілітаційний процес у провідній медичній клініці Medical center Orthotics and Prosthetics (MCOP).