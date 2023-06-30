БФ "Будущее для Украины" объединились с сетью кинотеатров для помощи детям с аутизмом Фото: Future For Ukraine

Благотворительный Фонд " Будущее для Украины " (FFU) вместе с сетью кинотеатров "Планета Кино" и главной платформой добрых дел dobro.ua объединили усилия для помощи детям с аутизмом.

Об этом сообщает благотворительный фонд " Будущее для Украины ".

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Специалисты центра развития LEVCHYK SPECTRUM HUB , созданного фондом Future For Ukraine во Львове, помогают детям ВПЛ и их семьям адаптироваться к новым условиям жизни и предоставляют коррекционные занятия бесплатно.

Чтобы поддержать деятельность хаба, БФ "Будущее для Украины" приступил к сотрудничеству с сетью кинотеатров "Планета Кино" и благотворительной платформой dobro.ua, и объявил сбор средств на коррекционные занятия для детей с аутизмом, которые были вынуждены эвакуироваться во Львов из-за военных действий.

БФ "Будущее для Украины" объединились с сетью кинотеатров для помощи детям с аутизмом Фото: Future For Ukraine

Сумма сбора - 200 000 грн. Она поможет покрыть ориентировочную стоимость около 200 коррекционных занятий для детей с аутизмом.

"Ради видеть, что наше сообщество добра пополнилось таким кейсом, как помощь детям с аутизмом. Левчик делает чрезвычайное дело, помогая детям ВПЛ адаптироваться к жизни в условиях войны и продолжать свое развитие. Совместными усилиями мы становимся еще ближе к цели — создание инклюзивного общества, в котором каждый, без исключения, будет чувствовать себя комфортно и иметь возможность реализовать собственный потенциал. Развивая культуру массовой благотворительности, мы вносим вклад в развитие сильного украинского общества. – рассказала руководитель PR-департамента благотворительной платформы dobro.ua. Татьяна Пилипчук.

БФ "Будущее для Украины" объединились с сетью кинотеатров для помощи детям с аутизмом Фото: Future For Ukraine

Сеть кинотеатров "Планета кино" согласилась оказать партнерскую поддержку благотворительному собранию.

"Одним из векторов развития бренда "Планета Кино" является социальное направление. Поэтому мы всегда рады полезным партнерствам, помогающим людям. Конечно, с началом полномасштабного вторжения наши возможности сократились по понятным причинам, однако мы продолжаем поддерживать незащищенные группы населения. Мы готовы работать только с проверенными фондами, разделяющими наши ценности, и Фонд FFU - именно такой" , - говорит соучредитель сети кинотеатров "Планета Кино" Дмитрий Деркач.

БФ "Будущее для Украины" объединились с сетью кинотеатров для помощи детям с аутизмом Фото: Future For Ukraine

Большинство кинотеатров – инклюзивные.

Отмечается, что большинство кинотеатров создавались инклюзивными и обустроены с учетом особых потребностей людей.

БФ "Будущее для Украины" объединились с сетью кинотеатров для помощи детям с аутизмом Фото: Future For Ukraine

Так, например, в Планете Кино Днепр есть ресурсные комнаты для детей, пандусы, доступ с панорамным лифтом к кинотеатру и места в первом ряду для инвалидных колясок в залах 1,2,6,7. Во Львове King Cross есть пандусы на входе в залы 4, 5 и IMAX. В кинотеатр в ТРЦ Форум Львов также можно попасть на инвалидную коляску. У Планета Кино Сумы у всех залов есть пандусы и места для людей с инвалидностью. В харьковской Планете Кино тоже есть возможность добраться до зала IMAX на коляске.

В два одесских кинотеатра — Таирова и Котовского — можно попасть без проблем на лифте. Во всех залах отсутствует лестница. Есть специально отведенные места, где поставить тележку.

Планета Кино River Mall в Киеве оснащена ресурсной инклюзивной комнатой, где дети могут отдохнуть и откалибровать свое внутреннее состояние, пандусами всех залов Cinetech+ (в 4 DХ и залах RE'LUX) и ИМАХ. Также в IMAX и залах 1, 2, 3, 4 Cinetech+ в первом ряду есть места для людей на инвалидных колясках. К кинотеатру на третий этаж можно легко подняться на лифте.

До Планеты Кино Блокбастера также можно добраться на лифте. Пандусы есть в залах ИМАХ, 1 и 8 Cinetech+.

БФ "Будущее для Украины" объединились с сетью кинотеатров для помощи детям с аутизмом Фото: Future For Ukraine

Как присоединиться к благотворительному собранию

Каждый посетитель сети заведений "Планета Кино" также может присоединиться к сбору, устроив настоящее сафари на Левчике в залах ожидания кинотеатров. Изображенный на наклейках на столах, кассах и в самых непредсказуемых местах, Левчик ждет каждого благотворителя. Наклейки имеют QR-код, с помощью которого можно легко помочь детям с аутизмом, сделав любой удобный вклад на кейс сбора, на который ведет код.

БФ "Будущее для Украины" объединились с сетью кинотеатров для помощи детям с аутизмом Фото: Future For Ukraine

Также, в рамках совместного проекта, в кинотеатрах Планеты Кино будут проходить специальные благотворительные показы мультфильмов раз в месяц. 27 июня дети из РСА и их родители уже имели возможность посмотреть захватывающий мультик "Стихии" от Pixar в кинотеатрах Planeta Kino River Mall в Киеве и Planeta Kino Forum Lviv во Львове.

Напомним, ранее мы писали, что количество ампутаций среди населения Украины увеличивается с течением войны - страдают как военные, так и гражданские граждане. Возникает острый вопрос получения качественных протезов и реабилитации. В Украине есть такая инициатива, начатая благотворительной организацией "БФ "Будущее для Украины" (Future for Ukraine) , которая помогает украинским военным получать качественные протезы и проходить реабилитационный процесс в ведущей медицинской клинике Medical center Orthotics and Prosthetics (MCOP).