Як військовим отримати безкоштовний протез та пройти реабілітацію: допомога благодійного фонду

Благодійний фонд "Майбутнє для України" пропонує допомогу в протезуванні українським військовим. Фото: Future for Ukraine

Кількість ампутацій серед населення України збільшується з плином війни — страждають як військові, так і цивільні громадяни. Постає гостре питання отримання якісних протезів та реабілітації. В Україні є така ініціатива, започаткована благодійною організацією "БФ "Майбутнє для України" (Future for Ukraine), яка допомагає українським військовим отримувати якісні протези та проходити реабілітаційний процес у провідній медичній клініці Medical center Orthotics and Prosthetics (MCOP).

Про це повідомляє благодійний фонд Future for Ukraine.

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На щастя, в Україні діє низка благодійних ініціатив, започаткованих неприбутковими організаціями та соціально відповідальними бізнесами, які мають налагоджені зв’язки з провідними клініками у всьому світі та можуть відправляти військових на протезування за кордон.

Галузь надання протезно-ортопедичних послуг в Україні стрімко розвивається у напрямку, що тяжіє до міжнародного рівня. Але протезування таких складних випадків ампутацій, як вище колінного суглоба чи вище ліктя, які здебільшого трапляються у військових, все ще потребують досвіду західних спеціалістів.

У рамках ініціативи, започаткованої благодійним фондом "Майбутнє для України", уже вісім українських військових отримали якісне протезування та пройшли шлях реабілітації за кордоном. Дехто з хлопців навіть повернувся до лав ЗСУ, аби й далі боротися за свободу та цілісність України! Але на меті в організаторів ініціативи — забезпечення якісними протезами якомога більшої кількості українських військових. Зокрема, найближчим часом на протезування та реабілітацію вже готується відправитися ще один український воїн — Вадим Міщук.

Протезування військових в Україні 2023: історії героїв

На реабілітацію від БФ "Майбутнє для України" відправиться ще один український воїн — Вадим Міщук. Фото: Future for Ukraine

Протезування військових в Україні 2023: історії героїв. Фото: Future for Ukraine

Протезування військових в Україні 2023: історії героїв. Фото: Future for Ukraine

Протезування військових в Україні 2023: історії героїв. Фото: Future for Ukraine

Види протезів, які можуть отримати військові

Залежно від того, на якому етапі реабілітації перебуває пацієнт, йому можуть запропонувати такі види протезів:

післяопераційний;

початковий — коли загоїлась рана та спав набряк;

підготовчий — аби звикнути до життя з протезом та випробувати його під час виконання рутинних справ;

повний протез — найбільш дороговартісний протез, якого найчастіше потребують люди з ампутаціями.

Якщо ми говоримо про наших захисників, то частіше за все вони отримують екстрені ампутації прямо у військовому шпиталі, потім їх транспортують на лікування до іншого медичного закладу, а до протезів справа доходить, вже коли загоїлась кукса. Тому під протезуванням для військових здебільшого мається на увазі протез для довгострокового використання. Для його виготовлення потрібно зробити індивідуальні комп'ютерні заміри та підготувати гіпсовий зліпок.

Вартість протеза для учасників бойових дій втричі вища, ніж для цивільних. Це пов’язано зі складними ампутаціями кінцівок, які вони отримують внаслідок вогнепальних поранень та мінних вибухів. Високофункціональний протез ноги, який дозволяє бігати, присідати, підійматися сходами може коштувати близько 200 тисяч гривень і більше, як стверджують фахівці.

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Що потрібно зробити, аби отримати протез від держави

Згідно з постановою КМ України від 5 квітня 2012 року № 321, усі громадяни України, що мають інвалідність, спричинену ампутацією нижньої або верхньої кінцівки, мають право на протезування за державний кошт.

Для цього треба подати до ЦНАП або управління соцзахисту такий пакет документів:

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;

ідентифікаційний номер;

висновок медико-соціальної експертизи;

індивідуальну програму реабілітації;

посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги.

Далі від Фонду соціального захисту інвалідів вам має надійти повідомлення про ухвалене рішення та сформоване електронне направлення, з яким ви можете самостійно обрати компанію виробника протеза, з яким хотіли б співпрацювати.

Нагадаємо, раніше ми писали, попри війну, київські заклади продовжують готувати смачну їжу та вражати відвідувачів своєю концепцією, а також невпинно підтримувати ЗСУ. Відтак, "Гастрономічний Київ" обʼєднався з благодійним фондом "Майбутнє для України", щоб зібрати кошти на протезування українських військових за кордоном.