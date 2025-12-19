Forbes Ukraine спільно з Usyk Foundation провели благодійний аукціон

Олександр Усик і Тімур Мірошниченко. Фото: пресслужба

Український бізнес задонатив понад 3,7 млн доларів на підтримку оборонних і гуманітарних проєктів під час благодійного аукціону, організованого Forbes Ukraine спільно з Usyk Foundation. Подія "Підприємець року 2025", що відбулася 17 грудня, об'єднала провідних представників бізнесу. Серед донорів — Геннадій Буткевич, Артур Міхно, Вячеслав Климов, Володимир Поперешнюк, а також два анонімні благодійники.

Відбувся благодійний аукціон Forbes Ukraine спільно з Usyk Foundation

Два лоти було продано за рекордною ціною — по 1 млн доларів кожен. Перший з них, "Ringside Experience з Олександром Усиком", придбав анонімний донор. Кошти спрямують на проєкт "Житло українцям", що має на меті забезпечити домівками родини, які втратили житло через війну. Лот дає змогу стати частиною найближчого бою Усика та отримати доступ до зони біля рингу.

Реклама

Читайте також:

Другий рекордний лот — чемпіонський пояс WBC Олександра Усика — за 1 доларів млн придбав засновник BGV Group Management Геннадій Буткевич. Виручені кошти підуть на лікування дворічного Матвія Нікітюка, хворого на м'язову дистрофію Дюшена.

Олександр Усик і Геннадій Буткевич. Фото: пресслужба

Третім лотом стала "Спецінтеграція з Олександром Усиком для вашого бренду". Його придбала компанія "Нова пошта" та її співзасновники В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк. Кошти також спрямують на проєкт "Житло українцям", який на першому етапі передбачає будівництво чотирьох будинків для 64 родин з дітьми з прифронтових регіонів.

"Такі лоти перетворюють підтримку на реальні зміни. Для нас це не про квадратні метри, це про повернення людям гідності та майбутнього", — зазначила директорка зі стратегічного розвитку Usyk Foundation Ірина Рибакова.

В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк. Фото: пресслужба

Четвертий лот — "Зірковий футбол" — за 350 000 доларів придбав Геннадій Буткевич. Кошти підуть на підтримку 27-ї артилерійської бригади імені Петра Калнишевського. Лот передбачає футзальний матч із зірками спорту, музики та кіно, серед яких Олександр Усик, Андрій Шевченко, Олександр Рудинський, Артем Пивоваров і Володимир Бражко.

"Коли в одному місці збираються одні з найяскравіших представників своїх сфер, це гарна можливість зібрати кошти, що є зараз найважливішим. Це символізує певне єднання", — зазначив актор Олександр Рудинський.

Культова гітара Святослава Вакарчука стала п'ятим лотом аукціону — її було продано за 350 000 доларів. Її придбав співзасновник Work.ua Артур Міхно. Кошти спрямують на забезпечення підрозділів 12-ї бригади та 1-го корпусу НГУ "Азов" дронами.

"На реалізовані кошти ми зможемо закупити багато різноманітних типів БПЛА, що будуть допомагати бійцям знищувати ворога та наближати перемогу!" — наголосив підполковник, заступник командира бригади "Азов" Святослав "Калина" Паламар.

Шостий лот — "День у Ватикані" — за 400 000 доларів придбав анонімний донор. Він передбачає аудієнцію у Папи Лева XIV та день у Ватикані. Кошти підуть на підтримку Патріаршої фундації "Мудра справа", зокрема на продовольчу допомогу прифронтовим громадам, гарячі обіди для вразливих категорій населення та розвиток Центру зцілення ран.

Даша Квіткова та Тімур Мірошниченко. Фото: пресслужба

Зазначимо, батьки Матвія Нікітюка подякували Усику та меценатам за закриття збору на лікування сина.

А також відомий український комікс-персонаж Кіт Інжир зібрав книги для сільських бібліотек.