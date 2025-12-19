Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально Бизнес задонатил более 3,7 млн долл. на аукционе Forbes Ukraine

Бизнес задонатил более 3,7 млн долл. на аукционе Forbes Ukraine

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 17:24
Forbes Ukraine совместно с Usyk Foundation провели благотворительный аукцион
Александр Усик и Тимур Мирошниченко. Фото: пресс-служба

Украинский бизнес задонатил более 3,7 млн долларов в поддержку оборонных и гуманитарных проектов во время благотворительного аукциона, организованного Forbes Ukraine совместно с Usyk Foundation. Событие "Предприниматель года 2025", состоявшееся 17 декабря, объединило ведущих представителей бизнеса. Среди доноров — Геннадий Буткевич, Артур Михно, Вячеслав Климов, Владимир Поперешнюк, а также два анонимных благотворителя.

Состоялся благотворительный аукцион Forbes Ukraine совместно с Usyk Foundation

Два лота были проданы по рекордной цене — по 1 млн долларов каждый. Первый из них, "Ringside Experience с Александром Усиком", приобрел анонимный донор. Средства направят на проект "Жилье украинцам", цель которого — обеспечить домами семьи, потерявшие жилье из-за войны. Лот позволяет стать частью ближайшего боя Усика и получить доступ к зоне возле ринга.

Реклама
Читайте также:

Второй рекордный лот — чемпионский пояс WBC Александра Усика — за 1 доллар млн приобрел основатель BGV Group Management Геннадий Буткевич. Вырученные средства пойдут на лечение двухлетнего Матвея Никитюка, больного мышечной дистрофией Дюшена.

Пройшов благодійний аукціон Forbes Ukraine
Александр Усик и Геннадий Буткевич. Фото: пресс-служба

Третьим лотом стала "Специнтеграция с Александром Усиком для вашего бренда". Его приобрела компания "Новая почта" и ее соучредители Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк. Средства также направят на проект "Жилье украинцам", который на первом этапе предусматривает строительство четырех домов для 64 семей с детьми из прифронтовых регионов.

"Такие лоты превращают поддержку в реальные изменения. Для нас это не о квадратных метрах, это о возвращении людям достоинства и будущего", — отметила директор по стратегическому развитию Usyk Foundation Ирина Рыбакова.

Forbes Ukraine провів благодійний аукціон спільно з фондом Усика
Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк. Фото: пресс-служба

Четвертый лот — "Звездный футбол" — за 350 000 долларов приобрел Геннадий Буткевич. Средства пойдут на поддержку 27-й артиллерийской бригады имени Петра Калнышевского. Лот предусматривает футзальный матч со звездами спорта, музыки и кино, среди которых Александр Усик, Андрей Шевченко, Александр Рудинский, Артем Пивоваров и Владимир Бражко.

"Когда в одном месте собираются одни из самых ярких представителей своих сфер, это хорошая возможность собрать средства, что является сейчас самым важным. Это символизирует определенное единение", — отметил актер Александр Рудинский.

Культовая гитара Святослава Вакарчука стала пятым лотом аукциона — она была продана за 350 000 долларов. Ее приобрел соучредитель Work.ua Артур Михно. Средства направят на обеспечение подразделений 12-й бригады и 1-го корпуса НГУ "Азов" дронами.

"На реализованные средства мы сможем закупить много различных типов БПЛА, которые будут помогать бойцам уничтожать врага и приближать победу!" — отметил подполковник, заместитель командира бригады "Азов" Святослав "Калина" Паламар.

Шестой лот — "День в Ватикане" — за 400 000 долларов приобрел анонимный донор. Он предусматривает аудиенцию у Папы Льва XIV и день в Ватикане. Средства пойдут на поддержку Патриаршего фонда "Мудрое дело", в частности на продовольственную помощь прифронтовым общинам, горячие обеды для уязвимых категорий населения и развитие Центра исцеления ран.

На аукціоні Forbes Ukraine зібрали 3,7 млн доларів
Даша Квиткова и Тимур Мирошниченко. Фото: пресс-служба

Отметим, родители Матвея Никитюка поблагодарили Усика и меценатов за закрытие сбора на лечение сына.

А также известный украинский комикс-персонаж Кот Инжир собрал книги для сельских библиотек.

аукцион Александр Усик благотворительность бизнес Forbes Ukraine
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации