Forbes Ukraine совместно с Usyk Foundation провели благотворительный аукцион

Украинский бизнес задонатил более 3,7 млн долларов в поддержку оборонных и гуманитарных проектов во время благотворительного аукциона, организованного Forbes Ukraine совместно с Usyk Foundation. Событие "Предприниматель года 2025", состоявшееся 17 декабря, объединило ведущих представителей бизнеса. Среди доноров — Геннадий Буткевич, Артур Михно, Вячеслав Климов, Владимир Поперешнюк, а также два анонимных благотворителя.

Два лота были проданы по рекордной цене — по 1 млн долларов каждый. Первый из них, "Ringside Experience с Александром Усиком", приобрел анонимный донор. Средства направят на проект "Жилье украинцам", цель которого — обеспечить домами семьи, потерявшие жилье из-за войны. Лот позволяет стать частью ближайшего боя Усика и получить доступ к зоне возле ринга.

Второй рекордный лот — чемпионский пояс WBC Александра Усика — за 1 доллар млн приобрел основатель BGV Group Management Геннадий Буткевич. Вырученные средства пойдут на лечение двухлетнего Матвея Никитюка, больного мышечной дистрофией Дюшена.

Третьим лотом стала "Специнтеграция с Александром Усиком для вашего бренда". Его приобрела компания "Новая почта" и ее соучредители Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк. Средства также направят на проект "Жилье украинцам", который на первом этапе предусматривает строительство четырех домов для 64 семей с детьми из прифронтовых регионов.

"Такие лоты превращают поддержку в реальные изменения. Для нас это не о квадратных метрах, это о возвращении людям достоинства и будущего", — отметила директор по стратегическому развитию Usyk Foundation Ирина Рыбакова.

Четвертый лот — "Звездный футбол" — за 350 000 долларов приобрел Геннадий Буткевич. Средства пойдут на поддержку 27-й артиллерийской бригады имени Петра Калнышевского. Лот предусматривает футзальный матч со звездами спорта, музыки и кино, среди которых Александр Усик, Андрей Шевченко, Александр Рудинский, Артем Пивоваров и Владимир Бражко.

"Когда в одном месте собираются одни из самых ярких представителей своих сфер, это хорошая возможность собрать средства, что является сейчас самым важным. Это символизирует определенное единение", — отметил актер Александр Рудинский.

Культовая гитара Святослава Вакарчука стала пятым лотом аукциона — она была продана за 350 000 долларов. Ее приобрел соучредитель Work.ua Артур Михно. Средства направят на обеспечение подразделений 12-й бригады и 1-го корпуса НГУ "Азов" дронами.

"На реализованные средства мы сможем закупить много различных типов БПЛА, которые будут помогать бойцам уничтожать врага и приближать победу!" — отметил подполковник, заместитель командира бригады "Азов" Святослав "Калина" Паламар.

Шестой лот — "День в Ватикане" — за 400 000 долларов приобрел анонимный донор. Он предусматривает аудиенцию у Папы Льва XIV и день в Ватикане. Средства пойдут на поддержку Патриаршего фонда "Мудрое дело", в частности на продовольственную помощь прифронтовым общинам, горячие обеды для уязвимых категорий населения и развитие Центра исцеления ран.

Отметим, родители Матвея Никитюка поблагодарили Усика и меценатов за закрытие сбора на лечение сына.

