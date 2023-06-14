Благодійний збір від "Гастрономічного Києва": де смачно поїсти і задонатити

Благодійний збір від "Гастрономічного Києва": як поїсти смачно і з користю Фото: "Гастрономічний Київ"

Не зважаючи на війну, київські заклади продовжують готувати смачну їжу та вражати відвідувачів своєю концепцією, а також невпинно підтримувати ЗСУ. Відтак, "Гастрономічний Київ" обʼєднався з благодійним фондом "Майбутнє для України", щоб зібрати кошти на протезування українських військових за кордоном.

Про це повідомляє благодійній фонд Future for Ukraine.

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Допомога ЗСУ та діткам

Зазначається, що окрім допомоги військовим, "Гастрономічний Київ" також має на меті підтримати і діяльність LEVCHYK SPECTRUM HUB — центру корекції для дітей із розладами спектра аутизму, які вимушено евакуювалися до Львова із зони бойових дій.

"Чотири культових заклади Києва пропонують у своєму меню хітові страви та напої, виручені кошти з яких передаватимуть на благодійні кейси фонду", — йдеться в повідомленні.

Як долучитися до благодійного збору

Список ресторанів, де можна смачно поїсти та долучитися до благодійного збору:

ресторан американо-італійської кухні Mimosa Brooklyn Pizza Kyiv, що на Бесарабці, відомий власним рецептом тіста на заквасці та оглядовим балкончиком. Тут можна замовити піцу з карамелізованим персиком, а виручені кошти підуть на протезування українських захисників за кордоном. Ресторан працює щодня з 9:00 до 22:00 за адресою вул. Басейна 1/2;

Де в Києві смачно поїсти та задонатити. Фото: "Гастрономічний Київ"

міська піцерія "Автостанція", що знаходиться на Подолі поблизу Житнього ринку. Тут варто поласувати фірмовою кримською піцою з рапанами — 100% коштів за цю страву теж йдуть на кейс "Протезування українських військових 2023". Адреса закладу — вул. Нижній Вал, 15а. Графік роботи з 10:00 до 21:00;

Де в Києві смачно поїсти та задонатити. Фото: "Гастрономічний Київ"

у грецькому кафе "Чайка" варто спробувати безалкогольні коктейлі Monkey Hugs, Pandan vs Citrus, Rikki-Tikki-Tavi та Melon Punch, 100% прибутку від яких передає на безплатні корекційні заняття для дітей з розладами спектра аутизму у LEVCHYK SPECTRUM HUB. Кафе знаходиться на вул. Басейній, 5Б. Графік роботи — з 12:00 до 22:00;

Де в Києві смачно поїсти та задонатити. Фото: "Гастрономічний Київ"

задонатити на підтримку дітей з аутизмом також можна у Fish&PussyCat Sushi Bar. Замовляйте сніданок-конструктор із морепродуктами на власний смак — з лососем, тунцем татакі, вугрем, гребінцями чи креветками. А на обід — один із супів на вибір — "aвокадо-гаспачо", "креветка", "томатна сальса", а також лимонад лічі-персик. Ці позиції з меню допомагають збору коштів на LEVCHYK SPECTRUM HUB. Заклад знаходиться на вул. Басейній, 5Б. Графік роботи — з 10:00 до 22:00.

Де в Києві смачно поїсти та задонатити. Фото: "Гастрономічний Київ"

Нагадаємо, раніше ми писали, що волонтери виготовили лампи із відстріляних гільз систем ППО. Downed Drone — лімітована серія з 40 портативних ламп, як були виготовлені із відстріляних гільз однієї з систем ППО. Кожна штука має унікальний номер та глибокий сенс. Їх виготовили дизайнери-волонтери, щоб відкрити благодійний збір.