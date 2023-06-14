Благодійний збір від "Гастрономічного Києва": де смачно поїсти і задонатити
Не зважаючи на війну, київські заклади продовжують готувати смачну їжу та вражати відвідувачів своєю концепцією, а також невпинно підтримувати ЗСУ. Відтак, "Гастрономічний Київ" обʼєднався з благодійним фондом "Майбутнє для України", щоб зібрати кошти на протезування українських військових за кордоном.
Про це повідомляє благодійній фонд Future for Ukraine.
Допомога ЗСУ та діткам
Зазначається, що окрім допомоги військовим, "Гастрономічний Київ" також має на меті підтримати і діяльність LEVCHYK SPECTRUM HUB — центру корекції для дітей із розладами спектра аутизму, які вимушено евакуювалися до Львова із зони бойових дій.
"Чотири культових заклади Києва пропонують у своєму меню хітові страви та напої, виручені кошти з яких передаватимуть на благодійні кейси фонду", — йдеться в повідомленні.
Як долучитися до благодійного збору
Список ресторанів, де можна смачно поїсти та долучитися до благодійного збору:
- ресторан американо-італійської кухні Mimosa Brooklyn Pizza Kyiv, що на Бесарабці, відомий власним рецептом тіста на заквасці та оглядовим балкончиком. Тут можна замовити піцу з карамелізованим персиком, а виручені кошти підуть на протезування українських захисників за кордоном. Ресторан працює щодня з 9:00 до 22:00 за адресою вул. Басейна 1/2;
- міська піцерія "Автостанція", що знаходиться на Подолі поблизу Житнього ринку. Тут варто поласувати фірмовою кримською піцою з рапанами — 100% коштів за цю страву теж йдуть на кейс "Протезування українських військових 2023". Адреса закладу — вул. Нижній Вал, 15а. Графік роботи з 10:00 до 21:00;
- у грецькому кафе "Чайка" варто спробувати безалкогольні коктейлі Monkey Hugs, Pandan vs Citrus, Rikki-Tikki-Tavi та Melon Punch, 100% прибутку від яких передає на безплатні корекційні заняття для дітей з розладами спектра аутизму у LEVCHYK SPECTRUM HUB. Кафе знаходиться на вул. Басейній, 5Б. Графік роботи — з 12:00 до 22:00;
- задонатити на підтримку дітей з аутизмом також можна у Fish&PussyCat Sushi Bar. Замовляйте сніданок-конструктор із морепродуктами на власний смак — з лососем, тунцем татакі, вугрем, гребінцями чи креветками. А на обід — один із супів на вибір — "aвокадо-гаспачо", "креветка", "томатна сальса", а також лимонад лічі-персик. Ці позиції з меню допомагають збору коштів на LEVCHYK SPECTRUM HUB. Заклад знаходиться на вул. Басейній, 5Б. Графік роботи — з 10:00 до 22:00.
Нагадаємо, раніше ми писали, що волонтери виготовили лампи із відстріляних гільз систем ППО. Downed Drone — лімітована серія з 40 портативних ламп, як були виготовлені із відстріляних гільз однієї з систем ППО. Кожна штука має унікальний номер та глибокий сенс. Їх виготовили дизайнери-волонтери, щоб відкрити благодійний збір.