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Благотворительный сбор от "Гастрономического Киева": где вкусно поесть и задонатить

14 июня 2023 15:36
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Благотворительный сбор от "Гастрономического Киева": где вкусно поесть и задонатить
Благотворительный сбор от "Гастрономического Киева": как поесть вкусно и с пользой Фото: "Гастрономический Киев"
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Несмотря на войну, киевские заведения продолжают готовить вкусную еду и поражать посетителей своей концепцией, а также постоянно поддерживать ВСУ. "Гастрономический Киев" объединился с благотворительным фондом "Будущее для Украины", чтобы собрать средства на протезирование украинских военных за рубежом.

Об этом сообщает благотворительный фонд Future for Ukraine.

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Отмечается, что кроме помощи военным, "Гастрономический Киев" также поддерживает и деятельность LEVCHYK SPECTRUM HUB — центра коррекции для детей с расстройствами спектра аутизма, вынужденно эвакуировавшихся во Львов из зоны боевых действий.

"Четыре культовых заведения Киева предлагают в своем меню хитовые блюда и напитки, вырученные средства из которых будут передавать на благотворительные кейсы фонда" , - говорится в сообщении.

Как присоединиться к благотворительному собранию

Список ресторанов, где можно вкусно поесть и приобщиться к благотворительному сбору:

  • ресторан американо-итальянской кухни Mimosa Brooklyn Pizza Kyiv на Бессарабке известен собственным рецептом теста на закваске и смотровым балкончиком. Здесь можно заказать пиццу с карамелизированным персиком, а вырученные средства пойдут на протезирование украинских защитников за границей. Ресторан работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу ул. Бассейна 1/2;
Где в Киеве вкусно есть и задонатить. Фото: "Гастрономический Киев"
  • городская пиццерия "Автостанция" , находящаяся на Подоле близ Ржаного рынка. Здесь стоит полакомиться фирменной крымской пиццей с рапанами - 100% средств за это блюдо тоже идут на кейс "Протезирование украинских военных 2023". Адрес заведения - ул. Нижний Вал, 15а. График работы с 10:00 до 21:00;
Где в Киеве вкусно есть и задонатить. Фото: "Гастрономический Киев"
  • в греческом кафе "Чайка" стоит попробовать безалкогольные коктейли Monkey Hugs, Pandan vs Citrus, Rikki-Tikki-Tavi и Melon Punch, 100% дохода от которых передает на бесплатные коррекционные занятия для детей с расстройствами спектра аутизма у LEVCHYK SPECT. Кафе находится по ул. Бассейной, 5Б. График работы - с 12:00 до 22:00;
Где в Киеве вкусно есть и задонатить. Фото: "Гастрономический Киев"
  • задонатить в поддержку детей с аутизмом также можно в Fish&PussyCat Sushi Bar . Заказывайте завтрак-конструктор с морепродуктами по своему вкусу — с лососем, тунцом татаки, угрем, расческами или креветками. А на обед – один из супов на выбор – "авокадо-гаспачо", "креветка", "томатная сальса", а также лимонад личи-персик. Эти позиции в меню помогают сбору средств на LEVCHYK SPECTRUM HUB. Заведение находится на ул. Бассейной, 5Б. График работы – с 10:00 до 22:00.
Где в Киеве вкусно есть и задонатить. Фото: "Гастрономический Киев"

Напомним, ранее мы писали, что волонтеры изготовили лампы из отстрелянных гильз систем ПВО. Downed Drone — лимитированная серия из 40 портативных ламп, изготовленных из отстрелянных гильз одной из систем ПВО. Каждая штука имеет уникальный номер и глубокий смысл. Их изготовили дизайнеры-волонтеры, чтобы открыть благотворительный сбор.

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