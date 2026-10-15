Будинок української книги передав 200 книжок бібліотеці на Київщині

Бібліотетарка та представниці LIVE media HUB. Фото: LIVE media HUB

Другий рік поспіль благодійний проєкт LIVE media HUB "Будинок української книги" (БУК) збирає сучасну україномовну літературу для публічних бібліотек у селах і селищах, фонди яких постраждали від війни. Поточний збір команда провела у партнерстві з книгарнею book.ua — і цього разу 210 книжок, серед яких сучасна художня література, дитячі книги, наукова література та світові бестселери, вирушили до Борівської сільської бібліотеки (Бучанський район, Київська область).

Про це пише Новини.LIVE.

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Бібліотека як осередок життя села

Борівську сільську бібліотеку очолює Наталія Ткаченко, яка працює тут з 1989 року. За цей час бібліотека стала культурним осередком усього села: сюди приходять діти — читати книжки й малювати, тут є спеціальний куточок для юних читачів, а до кожної ювілейної дати організовують виставки.

Очільниця Борівської сільської бібліотеки Наталія Ткаченко. Фото: LIVE media HUB

До війни в бібліотеці проводили концерти, а зараз у її стінах жінки плетуть маскувальні сітки для військових.

Приміщення прикрашене картинами та вишиванками й зберігає цінні видання української літератури — для місцевих мешканців це не просто книгозбірня, а місце спокою, де вдається відволіктися від тривог воєнного часу.

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Бібліотека. Фото: LIVE media HUB

Фонд бібліотеки поступово поповнюється й завдяки щирій підтримці суспільства: напряму закладу надсилають власні видання з підписами українські автори. Пані Наталія з теплотою приймає кожну таку посилку та власними силами продовжує розвивати й наповнювати рідну бібліотеку.

"Дякую вам за таку літературу, за те, що ви зібрали стільки книг, — це дуже цінно для нас, ми дуже раді. Думаю, діти будуть її читати, будуть приходити, і дорослі також — дуже хороша, потрібна література", — поділилася Наталія Ткаченко.

Попри виклики війни, пані Наталія власними силами продовжує розвивати бібліотеку.

Зібрані книги. Фото: LIVE media HUB

Як долучитися до соціальної ініціативи

Передати книги можна двома способами:

Залишити їх у спеціальному будиночку в просторі book.ua.space — ВДНГ, павільйон № 6.

Передати літературу через книгарні-партнери book.ua у Києві та Хмельницькому.

Ми писали, що команда LIVE media HUB у межах трьох етапів збору передала бібліотекам понад 2000 книжок, оновивши фонди 14 сільських книгозбірень. Наразі в опрацюванні залишаються ще майже 300 заявок від бібліотекарів.

Новини.LIVE інформували, що подібні ініціативи надзвичайно важливі в умовах війни з РФ. Адже тільки за літо 2026 року Росія знищила близько 10 млн українських книг.